삼성전자, 2026년형 AI 무풍 에어컨 출시…'10년 노하우 집약체"

삼성전자가 인공지능(AI) 기능과 디자인을 한층 강화한 2026년형 AI 무풍 에어컨을 출시했다. 사용자 위치 감지·정교한 기류 제어 등 무풍 에어컨 10년의 노하우를 담았다는 설명이다.

삼성전자는 5일 서울 서초구 우면동 서울R&D캠퍼스에서 미디어 브리핑을 열고 스탠드형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'와 벽걸이형 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 신제품을 선보였다. 삼성전자는 지난달 'CES 2026'에서 벽걸이형 모델을 이미 공개한 바 있다.

이날 신문선 삼성전자 생활가전(DA) 사업부 에어솔루션개발팀 상무와 김현수 삼성전자 DA 사업부 에어솔루션 디자인 그룹장이 참석해 신제품을 소개했다. 신 상무는 "삼성전자는 지난 2016년 최초로 무풍 제품을 출시했고 10년 동안 많은 사랑을 받아왔다"며 "당사만의 정체성인 무풍 기능을 더 쾌적하게 하기 위해 시장 조사를 기반으로 소비자 니즈를 되짚어 보는 등 노력을 기울였다"고 말했다.

신제품은 AI 기술을 기반으로 맞춤형 냉방 기능을 강화하는 데 집중했다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로에는 'AI·모션 바람' 기능이 새롭게 적용됐다. 좌우와 중앙 등 공간을 분리해 집중 냉방할 수 있게 하는 '모션 블레이드'를 활용해 6가지 바람 모드를 구현했다.

'AI 직접'과 'AI 간접' 바람은 모션 레이더 센서를 통해 사용자 위치와 활동량, 부재를 감지해 최적의 기류를 제공한다. 이 외에도 넓은 공간을 고르게 냉방하는 '순환', 최대 8.5m까지 바람을 보내는 '원거리', 직바람 없는 '무풍', 전작 대비 19% 빠르게 냉방하는 '맥스' 모드를 지원한다. 신 상무는 "강력한 바람과 쾌적함을 유지하는 무풍이 기존에 추구했던 콘셉트"라며 "여기에 레이더 센서와 모션 블레이드를 활용해 기류를 제어하는 등 기능을 더했다"고 설명했다.

디자인도 개편했다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 가로 길이가 약 30% 줄었고 돌출되는 부분이 최소화됐다. 앞면은 메탈 소재 패널, 옆면은 패브릭 패턴으로 구성했다. 김 그룹장은 "지난해 주거 인테리어는 깨끗하고 미니멀한 공간을 지향했다면 올해는 사용자 개개인의 취향과 감도를 지향하는 방향으로 바뀌고 있다"며 "트렌드와 무풍 기술의 진화를 담아 공간에서 드러나지 않게 조화로운 디자인을 선보이고자 했다"고 강조했다.

비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 에센셜 화이트, 에센셜 플럼, 사틴 그레이지, 미스티 그레이 등 4가지 색상으로 출시되며, 가격은 설치비 포함 402만~730만원이다. 화이트 색상 단일 모델로 출시되는 비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이는 설치비 포함 161만원이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



