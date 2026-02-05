정부, 올해 자동차 산업에 4645억 투자

R&D 1차 신규지원 대상과제와 신규 기반조성 사업 공고

자율주행·전기·수소차 핵심기술부터 지역 거점 인프라 구축까지 본격 지원

산업통상부가 올해 자동차 분야 연구개발(R&D) 및 기반구축 사업에 총 4645억원을 투자한다.

5일 산업부에 따르면 우리 자동차 산업은 지난해 극심한 글로벌 경쟁 속에서도 720억달러의 수출을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했고, 3년 연속 700억달러를 넘어섰다. 다만 통상 환경의 불확실성 확대와 인공지능(AI)·자율주행 기술 진전, 친환경 규제 강화가 맞물리면서 기술·가격 경쟁력 확보가 핵심 과제로 떠오르고 있다.

이에 따라 산업부는 오는 6일 '2026년도 자동차 분야 R&D 1차 신규지원 대상과제 공고'와 '2026년도 자동차 분야 신규 기반조성 사업 통합공고'를 낸다.

이를 통해 올해 자율주행과 전기·수소차 핵심 기술 R&D에 3827억원을 투입하고, 이 가운데 1044억원을 44개 신규 과제에 지원한다.

자율주행 분야에는 495억원을 들여 14개 신규 과제를 추진한다. 기존 '룰베이스' 방식에서 'E2E(End-to-End) AI' 자율주행으로의 기술 패러다임 전환에 대응하기 위한 조치다. 완성차·부품·소프트웨어·AI 기업 등 약 70개사가 참여하는 민관 협력체계인 'AI 미래차 M.AX 얼라이언스'를 중심으로 조기 상용화를 목표로 한다.

주요 지원 분야는 비정형 주행 환경에서도 상황 인지가 가능한 멀티모달 기반 E2E-AI 기술, 국가표준 기반 SDV 시스템 개발 및 실증, 오픈소스 기반 AI-SDV 플랫폼과 글로벌 완성차업체 맞춤형 통합 드라이브 섀시 모듈, 차량용 반도체 국산화 등이다.

전기·수소차 분야에는 총 548억원 규모 30개 신규 과제를 지원한다. 질화갈륨 기반 고집적 전력변환 시스템, 차체 일체형 배터리 시스템, 주행거리 1500㎞ 이상의 주행거리 연장형 전기차 구동 시스템 등 차세대 핵심 기술 개발이 포함된다. 아울러 상용차 경쟁력 강화를 위해 액체수소 저장 시스템을 탑재한 대형 수소 트럭과 수소 엔진 기반 상용차 개발, 상용차용 하중 분산 구동기 국산화도 병행한다.

올해는 수요 연계 기술개발 과제의 실증과 사업화를 위해 2개 과제에 70억원을 별도 지원한다. 지방정부와 지역 기업이 공동 기획하는 자유 공모 방식으로, 연구 성과물은 지방정부의 공공 차량 수요를 활용해 실증하고 구매로 연계할 방침이다.

이와 함께 기반 구축 사업에도 818억원을 투입한다. 'K-모빌리티 글로벌 선도 전략'에 따른 지역 거점별 특화 전략을 바탕으로 부품 기업을 밀착 지원하기 위해 신규 7개 기반 구축 사업에 116억원을 지원한다.

이번에 공고된 신규 R&D 과제는 산업기술 연구개발 연구자 지원 시스템에서, 기반 구축 사업은 한국산업기술진흥원 홈페이지에서 세부 내용과 신청 양식을 확인할 수 있다.





