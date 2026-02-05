뉴로핏, 다발성 경화증 영상 분석 SW '뉴로핏 아쿠아 MS' 공개

ACTRIMS 포럼 2026 참가

뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏 뉴로핏 380550 | 코스닥 증권정보 현재가 30,900 전일대비 3,200 등락률 -9.38% 거래량 1,422,843 전일가 34,100 2026.02.05 09:36 기준 관련기사 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스' FDA 510k 승인 취득[특징주]뉴로핏, 삼성액티브운용 지분 취득 소식에 '상한가' 기록글로벌 IB, 내년 코스피 6000선 전망...저평가주 싸게 담아둔다면 전 종목 시세 보기 close 이 이달 5일부터 7일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 'ACTRIMS 포럼 2026'에 참가한다고 5일 밝혔다.

뉴로핏 'ACTRIMS 포럼 2026' 참가 이미지. 뉴로핏 AD 원본보기 아이콘

뉴로핏은 행사 기간 동안 다발성 경화증 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아 MS'를 소개한다. 뇌 영상 분석 솔루션 '뉴로핏 아쿠아'에 다발성 경화증 분석 기능을 추가한 소프트웨어다. 다발성 경화증 환자의 뇌 구조 변화와 위축 진행 정도를 정량적으로 분석한다.

뉴로핏 아쿠아 MS는 T1 영상뿐 아니라 T2-FLAIR 영상만으로도 뇌 구조 분석과 추적이 가능하다. T1 영상 촬영이 어려운 경우에도 질병 경과 평가가 가능해 검사 비용이나 촬영 환경 제약이 있는 환자에서도 활용도가 높다는 설명이다. 이 제품은 2024년 10월 미국 식품의약국으로부터 시판 전 신고 절차인 510(k) 승인을 받았다.

뉴로핏은 이번 포럼 참가를 통해 북미 지역 다발성 경화증 임상 트렌드를 파악하고 현지 신경과 전문의들과의 미팅을 통해 실제 임상 적용 방안을 논의할 계획이다. 북미 의료기관을 중심으로 제품 공급 확대도 추진한다는 방침이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



