본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

뉴로핏, 다발성 경화증 영상 분석 SW '뉴로핏 아쿠아 MS' 공개

박정연기자

입력2026.02.05 09:38

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

ACTRIMS 포럼 2026 참가

뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏 이 이달 5일부터 7일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 'ACTRIMS 포럼 2026'에 참가한다고 5일 밝혔다.

뉴로핏 'ACTRIMS 포럼 2026' 참가 이미지. 뉴로핏

뉴로핏 'ACTRIMS 포럼 2026' 참가 이미지. 뉴로핏

AD
원본보기 아이콘

뉴로핏은 행사 기간 동안 다발성 경화증 영상 정량 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아 MS'를 소개한다. 뇌 영상 분석 솔루션 '뉴로핏 아쿠아'에 다발성 경화증 분석 기능을 추가한 소프트웨어다. 다발성 경화증 환자의 뇌 구조 변화와 위축 진행 정도를 정량적으로 분석한다.


뉴로핏 아쿠아 MS는 T1 영상뿐 아니라 T2-FLAIR 영상만으로도 뇌 구조 분석과 추적이 가능하다. T1 영상 촬영이 어려운 경우에도 질병 경과 평가가 가능해 검사 비용이나 촬영 환경 제약이 있는 환자에서도 활용도가 높다는 설명이다. 이 제품은 2024년 10월 미국 식품의약국으로부터 시판 전 신고 절차인 510(k) 승인을 받았다.

뉴로핏은 이번 포럼 참가를 통해 북미 지역 다발성 경화증 임상 트렌드를 파악하고 현지 신경과 전문의들과의 미팅을 통해 실제 임상 적용 방안을 논의할 계획이다. 북미 의료기관을 중심으로 제품 공급 확대도 추진한다는 방침이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기