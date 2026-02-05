오지은 기자 joy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]경찰, '1억원 공천헌금 혐의' 강선우·김경 구속영장 신청
2026년 02월 05일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원
과거 추락 사고로 '124명 전원 사망' 악몽도…설악산 인근 하늘에 뜬 'UFO 구름' 정체
"교장 선생님 말씀 또 왔다…이젠 스팸 문자 같아" 일주일새 9건 쏟아진 대통령 '훈시사항' [관가in]
"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제
"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다
출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?
출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장
"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란
인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살
'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다
'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑