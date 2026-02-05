이찬진 금감원장 "금융권 지배구조 선진화 추진…'주가조작＝패가망신' 인식 확립"

정무위 업무보고

이찬진 금융감독원장은 금융회사 이사회 독립성 강화와 투명한 최고경영자(CEO) 선임 절차 확립을 골자로 한 지배구조 선진화 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 주가조작 등 자본시장 불공정거래에 대해서는 엄정 대응 방침을 분명히 했다.

이찬진 금융감독원장이 5일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 범금융 신년인사회'에 참석해 신년사를 하고 있다. 2026.1.5 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이 원장은 5일 국회 정무위원회 업무보고 모두발언에서 "올해 1월부터 금융위원회를 비롯한 관계기관과 공동 태스크포스(TF)를 구성·운영하며 금융권 지배구조 선진화 방안을 마련 중"이라며 이같이 말했다.

그는 "최근 실시한 금융지주 특별점검 결과를 제도 개선에 반영하겠다"며 "금융권 지배구조의 공정성과 투명성을 강화하겠다"고 밝혔다. 이어 "이사회 독립성 제고와 투명한 CEO 선임 절차, 합리적 성과보수 문화가 금융권 전반에 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

자본시장 불공정거래에 대한 단속도 강화한다. 이를 위해 연초 시장감시 조직과 합동대응단 확충에 이어, 개별 종목 뿐만이 아닌 다수 종목 연계 혐의까지 적발할 수 있도록 시장감시 시스템 고도화를 추진한다. 금감원 내에 '시장감시-기획조사-강제수사'로 이어지는 체계를 구축해 불공정거래도 신속히 적발할 계획이다.

이 원장은 "주가조작은 결국 패가망신으로 귀결된다는 인식이 시장에 확고히 자리 잡도록 하겠다"고 강조했다.

금융소비자 보호 강화 의지도 재확인했다. 이 원장은 "지난해 12월 발표한 금융소비자보호 개선 로드맵에 따라 사전예방 중심의 금융소비자 보호로 감독 패러다임을 전환하겠다"며 "금융상품의 설계·제조부터 판매, 사후관리까지 전 생애주기에 걸친 감독체계를 구축하겠다"고 말했다.

아울러 금감원은 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 정착과 종합금융투자사업자 지정 확대를 통해 모험자본 생태계를 활성화하고 생산적 금융으로의 대전환을 적극 지원할 방침이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장의 연착륙을 유도하기 위한 부실 사업장 정리 노력 역시 지속할 계획이다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>