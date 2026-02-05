코오롱스페이스웍스, 이노스페이스 우주발사체에 부품 지속 공급

국내 최초 민간 상업 발사체 '한빛-나노' 발사 앞둬

코오롱스페이스웍스는 5일 올해 예정된 국내 최초 민간 상업 우주발사체 '한빛-나노'의 차기 발사를 앞두고 추진 기관 핵심 부품을 지속적으로 공급해 추가 부품 개발 논의를 진행 중이라고 밝혔다.

안상현 코오롱스페이스웍스 대표(왼쪽)가 작지난해 11월 브라질 알칸타라 우주센터를 찾아 김수종 이노스페이스 대표와 '한빛-나노' 발사체 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 코오롱스페이스웍스 AD 원본보기 아이콘

코오롱스페이스웍스가 민간 우주발사체 기업 이노스페이스에 공급하는 추진기관 부품은 지난 비행 시험을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 한다. 발사체의 완벽한 운용 신뢰성을 확보하기 위한 기술 협력의 일환이다. 발사체에 요구되는 초고강도·초고내열·초경량 특성을 지닌 복합소재 구조 부품으로 이노스페이스의 상업 발사 도전을 뒷받침할 계획이다.

이번 협력의 성과는 두 회사가 지난 발사 과정을 통해 축적한 기술적 노하우를 실제 부품 설계에 반영해 고도화한 결과다. 코오롱스페이스웍스가 공급하는 ▲복합재 연소관 챔버 ▲가압 탱크 등 핵심 추진체 부품은 발사 시 발생하는 고온, 고압, 진동 등 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 확보하도록 설계됐다. 이는 국내 유일의 민간 우주 발사체에 코오롱의 독자적인 복합소재 기술이 우주 산업시장에서 핵심 기술 경쟁력으로 인정받는다는 의미이기도 하다.

두 회사는 앞서 2023년 국내 민간 최초의 시험발사체 '한빛-TLV'의 성공적인 첫 발사부터 협력을 시작했다. 2024년 '우주발사체용 첨단소재 및 부품 공동개발 업무협약(MOU)' 체결과 함께 장기적인 연구개발(R&D) 협력 체계를 구축해왔다.

안상현 코오롱스페이스웍스 대표는 "우주 산업은 장기적인 비전 안에서 지속적인 도전이 요구되는 분야"라며 "코오롱스페이스웍스는 복합소재 설계부터 제조까지 축적해온 기술 역량을 바탕으로 국내 민간 우주산업의 경쟁력을 높이고 상업 발사 시대를 여는 여정에 끝까지 함께하겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>