"5000 넘어선 코스피, 그 다음은?" 한국투자증권, 내일 유튜브 방송

조슬기나기자

입력2026.02.05 09:33

한국투자증권은 6일 오후 5시 유튜브를 통해 '5000포인트를 넘어선 코스피, 넥스트 K증시는?'을 주제로 특집방송을 진행한다고 5일 밝혔다.


특집방송은 '정부의 정책 지원과 증시 전망'을 주제로 진행된다. 퀀트분석가 염동찬 한국투자증권 애널리스트가 출연해 올해 정부의 증시 지원정책을 비롯해 국내증시복귀계좌(RIA) 출시 등을 통한 수급 여건, 2026년도 기업 실적을 바탕으로 한 연간 시장 전망을 투자자들에게 전달한다.

"5000 넘어선 코스피, 그 다음은?" 한국투자증권, 내일 유튜브 방송
앞서 한국투자증권은 반도체 및 방산 특집 방송을 진행해 10만회 이상의 영상 조회수를 기록하는 등 투자자들의 호응을 얻었다. 이밖에도 '모닝한투' '리서치 톡톡' 등 오전·오후 각 1회 약 1시간 30분가량의 라이브 방송을 통해 실시간 시장 전략과 리서치센터 애널리스트들의 시황 및 섹터 분석을 제공하고 있다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "이번 특집방송을 통해 고객에게 양질의 투자정보를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며, "앞으로도 수준 높은 콘텐츠 제작과 투자 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

