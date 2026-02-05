본문 바로가기
유유제약, 영국 동결건조 펫푸드 기업에 전략적 투자

곽민재기자

입력2026.02.05 09:40

유유제약 이 영국 프리미엄 동결건조 반려동물 사료 기업 제임스앤엘라(James & Ella)에 전략적 투자를 단행했다고 5일 밝혔다. 반려동물 웰니스 시장 글로벌 확장 전략의 일환이다.


James & Ella 홈페이지 화면 캡쳐. 유유제약

James & Ella 홈페이지 화면 캡쳐. 유유제약

제임스앤엘라는 제임스 미들턴이 설립한 영국 동결건조 펫푸드 선도 기업이다. 세인즈버리, 웨이트로즈, 오카도, 아마존 등 대형 유통 채널을 통해 영국 내 유통망을 확보했고, D2C(소비자 직접 판매) 구독 채널도 운영하고 있다. 첨단 동결건조 기술, 전국 단위 유통망, 건강·신뢰·정서적 유대에 초점을 둔 브랜드 철학을 바탕으로 영국 동결건조 펫푸드 카테고리를 주도하고 있다.

동결건조 영양식은 인간이 복용할 수 있는 프리미엄 원료를 사용하고 소화율이 높아 반려동물 시장에서 빠르게 성장하는 분야다. 수의학 기반 제품에 대한 수요 증가도 성장세를 뒷받침하고 있다.


이번 파트너십은 유유제약이 추진하는 반려동물 산업 전략이 확장하는 의미를 갖는다. 유유제약은 지난 2년간 반려동물용 단일클론항체(mAb)개발기업 벳맵 바이오사이언시스(VETMAB BIOSCIENCES), 반려동물 커뮤니티·웰니스 플랫폼 'DOG PPL', 꿀벌·새우 대상 면역 기반 백신 플랫폼 달란애니멀헬스(Dalan Animal Health)에 잇따라 투자했다. 동물 산업을 차세대 성장동력으로 삼고 수의학적 바이오로직스부터 반려동물 영양·커뮤니티까지 포트폴리오를 넓혀가고 있다.


유원상 유유제약 대표는 "제임스앤엘라는 반려동물 영양식의 미래를 재정의하고 있으며, 비전과 기술력, 시장 선도력에서 상당한 기회를 확인했다"며 "동물 건강 분야는 글로벌 성장 엔진이 되고 있다. 새로운 동물 건강 영역으로 과감하게 진입하겠다"고 말했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
