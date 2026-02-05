본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

에기연 "공기 중 이산화탄소 1일 포집 규모 '1→19㎏' 실증 성공"

대전=정일웅기자

입력2026.02.05 09:27

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 연구팀이 공기 중 이산화탄소 포집 규모를 기존 대비 19배까지 끌어올리는 데 성공했다.


한국에너지기술연구원(에기연)은 CCS 연구단 박영철 박사 연구팀이 1일 1㎏에 불과하던 공기 중 이산화탄소 포집량을 직접 공기포집(Direct Air Capture·DAC) 기술을 통해 19㎏까지 늘리는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

개발한 공정은 1000시간 이상의 실증 운전을 통해 효과를 입증, 향후 더 큰 규모의 실증 가능성을 엿볼 수 있게 했다.


DAC 기술 원리 개념도. 한국에너지기술연구원

DAC 기술 원리 개념도. 한국에너지기술연구원

AD
원본보기 아이콘

DAC 기술은 송풍기를 이용해 공기를 공정 설비로 흡입한 후 흡수제를 활용해 흡입된 공기 중 이산화탄소를 선택적으로 포집하고 흡수제에 열 또는 진공을 가해 고농도의 이산화탄소를 추출한다. 이어 이산화탄소를 압축 및 저장해 제품 원료 등으로 활용할 수 있게 한다.


연구팀은 지난해 수행한 1㎏급 포집 실증을 토대로 흡수제의 충전량, 기체 처리량, 열관리 설계를 고도화하는 방식으로 1년 만에 포집 규모를 19배(1일 기준)까지 늘렸다. 이는 하루 동안 소나무 1000여 그루가 공기 중 이산화탄소를 흡수하는 양과 맞먹는 수준이다.

무엇보다 연구팀이 개발한 기술은 실증에서 1000시간 이상 시스템을 운전해도 흡수제 성능, 열관리 효율, 반응기 압력손실 등 주요 지표가 안정적으로 유지돼 기존 1㎏급 실증에서 확인하지 못했던 장기 연속 운전 조건에서의 안정성과 공정 사이클 간 성능 편차 등 데이터를 확보했다는 점에서도 의미를 갖는다.


확보된 데이터는 향후 공기 중 이산화탄소 포집을 대규모로 확대하는 데 활용될 수 있다. 연구팀은 실증 결과를 토대로 포집 공정을 1일 200㎏으로 확대 실증할 계획이다.


단계적 규모 확대를 통해 2035년까지 연간 1000t 이상의 이산화탄소를 포집하는 설비를 실증한다는 게 연구팀의 목표다.


박영철 박사는 "이번 실증은 국내 고유의 직접 공기 포집 기술을 확보하기 위한 출발점"이며 "향후 연간 수백만t 규모의 이산화탄소 감축이 가능한 기술로 발전시켜 국가 탄소중립에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 DACU 원천기술개발사업의 지원을 받아 추진됐다. 연구에는 에기연을 중심으로 KAIST, 고려대, GS건설이 참여했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기