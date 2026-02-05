본문 바로가기
에쓰오일, 임직원 봉사기관에 기부금 9600만원 전달

이현주기자

입력2026.02.05 09:20

언론사 홈 구독
한국소아암재단·애란원 등 9개 기관에 전달
"임직원 사회공헌 활동 적극 후원"

에쓰오일(S-Oil)은 5일 서울 마포구에 위치한 서울시사회복지협의회에서 서울지역 임직원 봉사기관에 기부금 총 9600만원을 전달했다고 밝혔다.


안와르 알 히즈아지 에쓰오일 대표이사. 에쓰오일

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 대표이사. 에쓰오일

이번 기부금은 에쓰오일이 정기 봉사를 진행하는 9개 기관인 한국소아암재단, 등촌4종합복지관, 마포애란원 등에 전달할 예정이다.

2007년부터 정기 봉사 프로그램을 시작한 에쓰오일은 2009년부터 팀 봉사 프로그램, 2024년부터 기획봉사 프로그램을 추가로 실시하고 있다. 또 서울지역 봉사단의 체계적 운영을 위해 2011년 서울시사회복지협의회와 파트너십을 체결했으며 이에 포함된 봉사기관에 대한 기부금을 지속적으로 전달하고 있다.


에쓰오일 관계자는 "회사 핵심 가치인 나눔을 실천하기 위해 올해에도 봉사활동을 꾸준히 지원하겠다"며 "에쓰오일은 지속가능(ESG) 경영을 실천하며 어려운 이웃들을 위해 지속적인 사회공헌 활동을 적극 후원하겠다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

