본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[특징주]‘기업가치 우상향 전망’ 넥센타이어 11%대↑

임춘한기자

입력2026.02.05 09:16

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넥센타이어 가 수익성 개선에 따른 기업가치 우상향 전망으로 상승세를 보이고 있다.


[특징주]‘기업가치 우상향 전망’ 넥센타이어 11%대↑
AD
원본보기 아이콘

5일 오전 9시15분 넥센타이어는 전 거래일보다 11.82%(950원) 오른 8990원에 거래되고 있다.

대신증권은 이날 보고서에서매출 가이던스 목표를 달성 가능할 것으로 전망된다"며 "유럽 풀가동 효과 온기 반영, 미국·유럽 공급망 효율화 통한 물량 확대, 운임·원재료 안정세 본격 반영됨에 따라 연간 수익성 개선 가시성 높다"고 밝혔다.


LS증권은 넥센타이어에 대해 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가는 9600원으로 상향했다. 이병근 LS증권 연구원은 "현재 주가는 저평가 구간에 머물러 있다"며 "2028년까지 순차입금 1조원 미만을 달성하고 이후 주주환원 확대까지 이루어진다면 밸류 리레이팅이 가능할 전망"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기