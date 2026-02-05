동국제약, '마데카 크림' 8700만개 판매 기념 고객 감사 세일 진행

동국제약이 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 대표 제품인 '마데카 크림' 누적 판매량 8700만개(2015년 4월~2025년 12월 기준) 돌파를 기념해, 2월 28일까지 '마데카 크림 고객 감사 세일'을 진행한다.

이번 프로모션은 동국제약 공식몰 DK SHOP에서 '설 선물 대전'과 '내 피부에 맞는 마데카 크림 찾기' 등 두 가지 테마로 운영된다.

동국제약 DK SHOP ‘마데카 크림 고객 감사 세일’ 진행. 동국제약 AD 원본보기 아이콘

2월 18일까지 진행되는 '설 선물 대전'에서는 ▲마데카 크림 타이트 리프팅 ▲엑스퍼트 마데카 멜라 캡처 앰플 맥스 ▲마데카 크림 등 베스트 제품을 최대 87% 할인된 가격으로 선보이며, 10만원 쿠폰팩을 제공한다. 또한, 3만원·5만원·7만원 이상 등 구매 금액대별 푸짐한 사은품을 증정하고, 첫 구매 웰컴딜, 복주머니 세뱃돈 추첨 등 다양한 이벤트를 마련했다.

이달 28일까지 열리는 '내 피부에 맞는 마데카 크림 찾기' 프로모션에서는 ▲마데카 크림 타임 리버스 제로 ▲마데카 크림 파워 부스팅 포뮬러 ▲마데카 크림 하이드라카밍 △마데카 크림 타이트 리프팅 등 역대 마데카 크림을 한 번에 체험할 수 있는 키트를 9,900원에 판매한다. 이외에도 신규 회원에게는 최대 3만원 상당의 쿠폰 혜택을 제공하며, 'NEW 에이징 포커스 크림' 리뷰 이벤트도 진행한다.

동국제약 관계자는 "그동안 센텔리안24 마데카 크림에 보내주신 고객들의 성원에 보답하기 위해 특별한 감사 세일을 기획했다"며, "이번 행사를 통해 풍성한 구매 혜택과 함께 각자의 피부 고민에 맞는 마데카 크림을 경험해 보길 바란다"고 말했다.

한편, 센텔리안24는 50여 년간 식물성 원료의 연구개발에 주력해 온 동국제약의 노하우와 기술력을 기반으로 탄생한 브랜드로 뛰어난 제품력을 인정받으며, 2024년 12월 기준 약 1조원의 누적 매출액을 기록하는 등 국내 대표 더마 코스메틱 브랜드로 자리매김했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>