본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

동국제약, '마데카 크림' 8700만개 판매 기념 고객 감사 세일 진행

정동훈기자

입력2026.02.05 09:15

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동국제약이 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 대표 제품인 '마데카 크림' 누적 판매량 8700만개(2015년 4월~2025년 12월 기준) 돌파를 기념해, 2월 28일까지 '마데카 크림 고객 감사 세일'을 진행한다.


이번 프로모션은 동국제약 공식몰 DK SHOP에서 '설 선물 대전'과 '내 피부에 맞는 마데카 크림 찾기' 등 두 가지 테마로 운영된다.

동국제약 DK SHOP ‘마데카 크림 고객 감사 세일’ 진행. 동국제약

동국제약 DK SHOP ‘마데카 크림 고객 감사 세일’ 진행. 동국제약

AD
원본보기 아이콘

2월 18일까지 진행되는 '설 선물 대전'에서는 ▲마데카 크림 타이트 리프팅 ▲엑스퍼트 마데카 멜라 캡처 앰플 맥스 ▲마데카 크림 등 베스트 제품을 최대 87% 할인된 가격으로 선보이며, 10만원 쿠폰팩을 제공한다. 또한, 3만원·5만원·7만원 이상 등 구매 금액대별 푸짐한 사은품을 증정하고, 첫 구매 웰컴딜, 복주머니 세뱃돈 추첨 등 다양한 이벤트를 마련했다.

이달 28일까지 열리는 '내 피부에 맞는 마데카 크림 찾기' 프로모션에서는 ▲마데카 크림 타임 리버스 제로 ▲마데카 크림 파워 부스팅 포뮬러 ▲마데카 크림 하이드라카밍 △마데카 크림 타이트 리프팅 등 역대 마데카 크림을 한 번에 체험할 수 있는 키트를 9,900원에 판매한다. 이외에도 신규 회원에게는 최대 3만원 상당의 쿠폰 혜택을 제공하며, 'NEW 에이징 포커스 크림' 리뷰 이벤트도 진행한다.


동국제약 관계자는 "그동안 센텔리안24 마데카 크림에 보내주신 고객들의 성원에 보답하기 위해 특별한 감사 세일을 기획했다"며, "이번 행사를 통해 풍성한 구매 혜택과 함께 각자의 피부 고민에 맞는 마데카 크림을 경험해 보길 바란다"고 말했다.


한편, 센텔리안24는 50여 년간 식물성 원료의 연구개발에 주력해 온 동국제약의 노하우와 기술력을 기반으로 탄생한 브랜드로 뛰어난 제품력을 인정받으며, 2024년 12월 기준 약 1조원의 누적 매출액을 기록하는 등 국내 대표 더마 코스메틱 브랜드로 자리매김했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기