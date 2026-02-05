美재무 "강달러 지지"…Fed 이사 해임엔 답변 피해

"트럼프, 금리 의견 밝힐 권리 있어"



스콧 베선트 미국 재무부 장관이 강달러 정책을 지지한다는 기존 입장을 재차 강조했다.

4일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 베선트 장관은 이날 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석해서 이같이 말했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관.

지난달 28일 베선트 장관은 미 CNBC 방송과의 인터뷰에서 "미국은 항상 강달러 정책을 갖고 있다"며 달러화에 대한 외국 통화 가치를 부양하기 위해 외환시장에 개입하고 있는지를 묻는 말에 "절대 아니다"고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 금리 인하 압박 같은 연방준비제도(Fed) 독립성 침해 논란에 대해서는 트럼프 대통령은 물론 민주당 상원의원 등 누구든 Fed의 통화 결정에 공개적으로 의견을 낼 권리가 있다고 답했다.

최근 Fed의 제롬 파월 의장과 리사 쿡 이사에 대한 수사와 관련해 트럼프 대통령이 정책 이견을 이유로 Fed 의장이나 이사를 해임할 헌법적 권리가 있다고 믿는지 물음엔 명확한 입장을 밝히지 않았다. 그는 의견이 없지만, Fed는 독립적인 기관이라고 생각한다고 답했다.

또 Fed의 독립성은 미국인들의 신뢰에 기반하지만, Fed가 인플레이션을 통제하지 못해 미국인들의 소득을 초토화하며 신뢰를 잃었다고 지적했다. 코로나19 팬데믹 이후 인플레이션 급등으로 Fed에 대한 신뢰가 훼손됐다는 기존 입장을 되풀이한 것이다.

베선트 장관은 이날 청문회에서 전임 조 바이든 행정부 시절인 2024년 1월 자신과 자신이 창업한 키스퀘어 캐피털이 "관세는 인플레이션을 유발한다"고 발언한 것이 잘못된 판단이었다고 밝혔다. 그는 트럼프 대통령 재집권 이후 관세 부과에도 미국 경제가 성장하고, 인플레이션은 둔화하고 있다고 했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



