위버스브레인 "돈버는영어, 누적 보상액 100억 돌파"

최호경기자

입력2026.02.05 09:07

위버스브레인은 대표 영어 회화 서비스 '돈버는영어'가 누적 보상액 100억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.


'돈버는영어'는 학습 일수에 따라 현금처럼 사용할 수 있는 코인을 지급하는 보상형 영어 학습 서비스다. 7일 연속 학습 시 추가 보상을 제공하는 구조로, 꾸준한 학습 습관을 형성할 수 있도록 설계됐다.

위버스브레인은 대표 영어 회화 서비스 '돈버는영어'가 누적 보상액 100억 원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

위버스브레인은 대표 영어 회화 서비스 '돈버는영어'가 누적 보상액 100억 원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

누적 보상금 10만원 이상을 수령한 학습자는 1만명, 100만원 이상 받은 이용자도 1500명을 넘어섰다. 금액에 상관없이 학습을 통해 보상받은 사용자는 총 1만 5000여명에 달한다.


조세원 위버스브레인 대표는 "'돈버는일본어' 출시 등 제2외국어로도 영역을 확장해 나가고 있는 만큼 학습자들이 다양한 외국어 학습에서도 자연스럽게 학습 습관을 만들고 성과를 체감할 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
