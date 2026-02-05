위버스브레인 "돈버는영어, 누적 보상액 100억 돌파"

위버스브레인은 대표 영어 회화 서비스 '돈버는영어'가 누적 보상액 100억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

'돈버는영어'는 학습 일수에 따라 현금처럼 사용할 수 있는 코인을 지급하는 보상형 영어 학습 서비스다. 7일 연속 학습 시 추가 보상을 제공하는 구조로, 꾸준한 학습 습관을 형성할 수 있도록 설계됐다.

누적 보상금 10만원 이상을 수령한 학습자는 1만명, 100만원 이상 받은 이용자도 1500명을 넘어섰다. 금액에 상관없이 학습을 통해 보상받은 사용자는 총 1만 5000여명에 달한다.

조세원 위버스브레인 대표는 "'돈버는일본어' 출시 등 제2외국어로도 영역을 확장해 나가고 있는 만큼 학습자들이 다양한 외국어 학습에서도 자연스럽게 학습 습관을 만들고 성과를 체감할 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자



