李대통령, 미래과학자와의 대화…"국가연구자 제도 도입"

대통령장학생·올림피아드 수상자 초청

대통령과학장학생에 장학 증서와 메달 수여

이재명 대통령이 5일 청와대에서 미래 과학 인재들을 만나 "앞으로는 국가장학제도 뿐만 아니라 국가연구자 (장학) 제도까지 도입하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "평생을 과학기술에 종사하면서도 자랑스럽게 명예스럽게 살아갈 수 있는 길을 열어보려고 한다"고 강조했다.

이 대통령은 청와대 영빈관에서 '미래과학자와의 대화'를 주재하고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "과학기술은 나라의 국가 역량 그 자체라고 할 수 있다"며 "역사적으로 볼 때도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 과학기술을 천시하는 시대는 망했다"고 분석했다.

이어 이 대통령은 "과학기술을 존중하고 과학기술에 투자하고 과학기술자들이 인정받는 사회라야 미래가 있다"면서 "대한민국도 자원과 특별한 역량이 없는 그런 나라였지만 오로지 교육에 투자하고 과학기술에 투자한 결과로 오늘 세계에서 인정받는 나라가 됐다"고 평가했다.

그러면서 "국가 간 경쟁 치열하면 치열할수록 결국 국민의 역량이 뛰어나나 얼마나 발전하냐에 따라서 국가의 운명이 결정된다. 여러분들 손에 대한민국의 운명이 달려있다는 책임감으로 최선을 다해주시기를 바란다"고 당부했다.

미래과학자와의 대화는 신규 대통령과학장학생과 국제과학올림피아드 수상자를 초청해 이들의 노력과 성과를 격려하고 과학 인재들과 소통하는 자리다. 이번이 12번째 행사로 올해는 '도전하는 과학자, 도약하는 대한민국'을 주제로 열렸다.

행사에는 신규 대통령과학장학생(학부 1·3학년, 대학원 석·박사과정생) 205명과 국제과학올림피아드 수상자(중·고등학생) 35명 등 총 270여명이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 대통령 비서실장과 하정우 AI미래기획수석이, 정부에서는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등이 자리했다.

이 대통령은 2025년 신규 대통령과학장학생 대표 4인에게 장학 증서와 메달을 수여했다. 국제과학올림피아드 수상자 대표 4인에게는 기념패를 건넸다. 국제과학올림피아드대표단은 우리나라의 도약을 이끌 미래 과학자로서 다짐을 담은 기념 액자를 전달하기도 했다. 이후 미래 과학 인재들의 포부를 경청하고, 과학기술인 지원 정책 등에 대해 자유로운 분위기에서 대화를 나눴다.





