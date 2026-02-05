한화LIFEPLUS TDF, 순자산 1조 클럽 입성

TDF 2040·45 빈티지 작년 수익률 1위

21개 퇴직연금사업자 디폴트옵션 편입

개인 직접 투자 자금도 유입

한화자산운용(대표 김종호)은 대표 연금상품 한화LIFEPLUS TDF가 순자산 1조원을 돌파했다. 'PLUS 고배당주', 'PLUS K방산', 'PLUS 200' ETF 등 작년부터 연달아 1조 펀드를 배출한 한화자산운용에 또 하나의 1조 펀드가 탄생했다.

5일 제로인 펀드닥터에 따르면, 한화LIFEPLUS TDF는 전날 기준 전 클래스 합산 순자산총액 1조65억원을 기록했다. 2024년 말 4039억원 대비 1년여 만에 150% 증가한 수치다. 특히 올해 들어서는 한 달간 일평균 약 124억원의 자금이 순유입됐다.

이는 우수한 중장기 성과 덕으로 풀이된다. 한화LIFEPLUS TDF 2040·45는 작년 1년 수익률 1위(작년 말일, C-RPE 클래스 기준)에 오른 바 있다. 뿐만 아니라, 2020·25·35·50·60 빈티지 역시 2위에 오르는 등 전 빈티지가 상위권을 기록했다. 1월 말 기준 LIFEPLUS TDF 2045의 1년, 3년 수익률은 각각 23.13%, 62.88%에 달한다. (C-RPe 클래스 기준)

한화운용에 따르면, 꾸준한 성과의 비결은 45년 이상 멀티에셋 운용 경력과 우수한 리서치 역량을 가진 글로벌 자산운용사 JP모건과의 협업, 시장 변동성 속에서도 운용원칙을 고수하는 점 등이다. 한화 LIFEPLUS TDF는 자산 특성에 따라 액티브 및 패시브를 혼합하여 운용하고, 환 전략도 달리한다.

이러한 장점은 장기 안정적인 성과가 중요한 퇴직연금 디폴트옵션에서 부각돼 지속적으로 자금이 유입되고 있다. 한화LIFEPLUS TDF는 운용상의 안정성을 인정받아 6대 시중은행 전부와 기타 은행 3개, 증권사 8개, 보험사 4개, 총 21개의 퇴직연금사업자의 디폴트옵션에 편입되어 있다.

최근 눈에 띄는 점은 디폴트옵션뿐만 아니라 일반 계좌 또는 퇴직연금 직접 투자를 통한 자금 유입 역시 두드러진다는 점이다. 작년 한 해 한화LIFEPLUS TDF 순유입액 중 디폴트옵션 외 유입액의 비중은 68%에 달한다. 자산시장 호황에 따라 적극적으로 글로벌 자산 분배에 나서는 투자자, 퇴직연금 계좌 내 위험자산 비중을 늘리려는 투자자가 크게 늘었다는 분석이다.

퇴직연금 계좌는 위험자산 투자한도(70%)가 있어, 상품 내 일부 위험자산을 담고 있지만 유형 상 비위험자산으로 취급되는 상품을 활용해 계좌 내 위험자산 비중을 늘리는 전략을 취할 수 있다. 한화LIFEPLUS TDF는 전 빈티지 퇴직연금 적격상품으로 비위험자산으로 분류돼 한도 제한 없이 100% 투자할 수 있다. 위험자산 한도 70%를 채운 후 포트폴리오 내 위험자산 비중이 가장 높은 2060 빈티지를 활용하면 계좌 내 위험자산 비중을 94%까지 높일 수 있다.

최영진 한화자산운용 부사장은 "퇴직연금 디폴트옵션뿐만 아니라 일반 계좌나 퇴직연금 직접 투자처로 한화LIFEPLUS TDF를 선택하는 투자자들이 늘었다는 것은 상당히 고무적"이라며 "퇴직연금사업자가 알아봤던 한화LIFEPLUS TDF의 중장기 성과 우수성, 운용상의 안정성을 개인 고객 역시 알아보기 시작한 것"이라고 말했다.

이어 "1조원 돌파에 안주하지 않고 앞으로도 지속적으로 양호한 수익률을 달성할 수 있도록 성과 관리에 만전을 기하겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



