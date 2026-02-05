한화투자증권, 디지털·글로벌 인재경력채용 실시

한화투자증권은 금융 경쟁력 강화를 위해 디지털·글로벌경력직 인재 채용을 실시한다고 5일 밝혔다.

한화투자증권은 이번 인재 확보를 통해 신규 디지털 비즈니스 확장과 글로벌 협업 체계를 구축해 '디지털 자산 전문 증권사'로의 전환을 가속화할 계획이다.

이번 채용의 핵심은 국내뿐만 아니라 글로벌 개발 프로젝트가 가능한 인재를 확보하고, 이를 결합한 플래시팀(Flash Team)을 구성하는 데 있다.

플래시팀은 국가, 소속, 직급을 뛰어넘어 빠른 의사결정과 실행력을 바탕으로 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 조직 형태다. 한화투자증권의 플래시팀은 RWA(Real-World Asset, 실물기반 토큰화 자산)을 포함한 디지털 자산 관련 사업을 중점적으로 추진하게 된다.

채용 분야는 웹(Web)3 기반 RWA 개발, 모바일 앱(App) 개발 등 디지털 전문 인력을 포함한다. 아울러 전략, 글로벌 투자·사업관리, 경영기획, 상품, 인사, 법무, 정보보호 분야에서 글로벌 협업 체계를 구축할 수 있는 경력직 인재를 영입할 계획이다.

서류 접수는 오는 19일까지 한화투자증권 채용 홈페이지와 한화 공식 채용 홈페이지 '한화인'을 통해 진행한다. 직무별 3년 이상 경력 보유자라면 지원 가능하다.

김도형 한화투자증권 혁신지원실장은 "이번 채용은 단순한 인력 충원을 넘어 디지털 기술을 기반으로 금융의 미래를 함께 만들어갈 핵심 동력을 확보하기 위함"이라며 "RWA를 비롯한 디지털자산 비즈니스에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 증권사로 도약해 나가겠다"고 강조했다.





