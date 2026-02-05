"전통시장 바가지요금 뿌리 뽑는다"…중기부·지방정부 '맞손'

전통시장 활성화를 위한 중앙-지방정부 간담회

정부가 전통시장 '바가지요금'에 대한 불신을 해소하고 소비자 신뢰를 구축하기 위해 지방정부와 협력하기로 했다.

5일 중소벤처기업부는 대전 라이콘타운에서 지방정부 전통시장 담당 부서장, 소상공인시장진흥공단 관계자 등이 참석한 가운데 '전통시장 활성화를 위한 중앙-지방정부 간담회'를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 간담회는 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 외국인 관광객의 핫플레이스로 부상한 전통시장 현장을 점검하고, 바가지요금 등 불합리한 행위를 뿌리 뽑기 위해 중앙과 지방의 행정 역량을 결집하고자 마련됐다.

중기부는 사후 현장 점검보다는 예방과 자율 개선 중심의 관리 체계를 구축하는 일이 중요하다고 봤다. 이를 위해 지방 정부와 지속적인 협업을 이어간다는 계획을 밝혔다.

아울러 오랜 역사와 문화를 간직한 시장을 지역의 대표 랜드마크로 육성하는 '백년시장' 사업을 강조하며 지방정부의 적극적인 콘텐츠 발굴과 현장 지원을 당부했다.

이병권 제2차관은 "전통시장이 젊은 층과 외국인에게 선택받기 위해서는 콘텐츠의 매력은 키우고 고객 신뢰를 저해하는 불합리한 관행은 과감히 끊어내야 한다"며 "중앙의 정책 방향이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지방정부와 긴밀히 소통해 전통시장을 K-관광의 대표 브랜드로 만들어 가겠다"고 말했다.

중기부는 앞으로도 지방정부, 유관기관과의 지속적인 소통을 통해 전통시장이 지역 경제와 관광을 함께 견인하는 핵심 공간으로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원을 이어갈 계획이다.





이서희 기자



