'고추 1번지' 청양군, 고추 농가에 11억 투입

종자·자재·시설 전방위 지원…위탁육묘 190만 주로 확대

영농 자재값 급등과 인력난 속에서 고추 농가의 버팀목은 '현금성 지원'이 아니라 생산 기반이었다.

청양군이 올해 고추 생산 인프라에 11억 원을 집중 투입하며, '대한민국 고추 1번지'의 명성을 지키기 위해 나섰다.

청양군은 고추 재배 농가의 경영 부담을 덜고 안정적인 생산 기반을 구축하기 위해 올해 고추 생산 기반 조성 분야에 총 11억 원을 투입한다고 5일 밝혔다.

군은 종자·자재·시설 개선 등 4개 분야를 중심으로 농가별 맞춤형 지원을 추진한다는 계획이다.

군은 고추 재배의 종자와 위탁육묘 구입비를 시중가 10만 원 상당의 고추 종자를 구매할 경우 최대 4만 원을 후청구 방식으로 보조한다.

또 인력 부족으로 어려움을 겪는 농가를 위해 위탁육묘를 묘당 평균 가격 350원 가운데 100원을 군이 부담해 농가는 250원에 우량 묘를 공급받을 수 있다.

이밖에도 고추 상토는 포당 7000원 중 4000원(약 60%)을 지원하고, 부직포는 10만 원 상당의 자재에 대해 6만 원(60%)을 보조한다.

이는 고추 재배 초기 단계에서 발생하는 경영비 부담을 실질적으로 낮추겠다는 취지다.

군은 고추 비가림 시설과 육묘장 설치, 노후 시설 개선 사업을 추진하며, 고추 재배 하우스 신축 시에는 총 사업비의 50%를 보조한다.

군은 안정적인 재배 환경을 조성해 품질과 생산성을 동시에 끌어올리겠다는 구상이다.

특히 군이 역점적으로 추진 중인 위탁육묘 사업은 현장에서 높은 호응을 얻고 있다. 도입 초기 연간 100만 주 수준이던 공급량은 올해 신청량 190만 주로 늘어 2배 가까이 확대됐다.

군은 현재 12개소인 전문 육묘장을 지속적으로 발굴해, 오는 2030년까지 연간 1000만 주 공급 체계를 구축할 계획이다.

군 관계자는 "원자재 가격 상승과 인력 부족이라는 이중 부담 속에서 이번 지원이 농가 경영에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 밀착형 농정을 통해 청양 고추의 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자



