국립부산과학관, 한국과학교육학회 동계학술대회 개최

‘미래 과학교육을 위한 확장과 경계 넘기’



2월 5∼6일, 전국 연구자·교원 한자리에

국립부산과학관(관장 송삼종)은 국내 과학교육 분야 최대 학술 행사인 '2026년 한국과학교육학회 제89차 동계학술대회와 정기총회'를 5일부터 이틀간 개최한다.

이 학술대회는 한국과학교육학회가 주최하고 국립부산과학관과 부산대학교 과학교수학습센터가 공동 주관한다. '미래 과학교육을 위한 확장과 경계 넘기：과학관, 뉴미디어, 과학문화'를 주제로 전국의 과학교육 연구자와 교원, 관련 전문가들이 참여해 미래 과학교육의 발전 방향과 교육 혁신 방안을 논의한다.

학술대회 기간 이론과 현장을 아우르는 다양한 프로그램이 운영된다. 기조 강연으로는 허남영 국립부산과학관 전시교육본부장이 '과학교육 공간으로서의 과학관：가능성과 과제'를 주제로 발표하고, 류지현 전남대학교 교수가 '디지털 트윈과 데이터 기반 과학 학습'을 주제로 강연에 나선다.

학술 발표 세션에서는 과학교육 과정, 비형식 교육, 인공지능 기반 과학교육 등을 주제로 12개 세션의 구두 발표와 60여 편의 포스터 발표가 진행돼 최신 연구 성과가 공유된다. 이와 함께 과학관 전시물과 뉴미디어를 활용한 과학 수업, 양자 교육 등을 주제로 한 워크숍과 미래 과학교육 패러다임 전환을 다루는 심포지엄도 마련된다.

이번 대회에서는 학교 현장과 연구 성과를 연계한 사례 발표를 중심으로 미래 과학교육 모델을 공유하고, 과학교육 콘텐츠 확산을 위한 협력 방안에 대한 논의가 이뤄질 예정이다.

송삼종 국립부산과학관장은 "과학교육의 가교 역할을 해온 한국과학교육학회의 학술대회를 국립부산과학관에서 개최하게 되어 매우 뜻깊다"며 "이번 행사를 계기로 산·학·연 협력 체계인 '트리플 헬릭스'를 공고히 해 과학교육이 시민의 삶 속으로 확장되는 토대를 마련하겠다"고 말했다.

한국과학교육학회는 과학교육 연구와 교육 현장 발전을 목표로 활동하는 국내 대표 학술단체로, 매년 정기 학술대회를 통해 과학교육 정책과 연구 성과를 공유하고 있다.

