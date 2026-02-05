본문 바로가기
빗썸, 진학사 캐치와 신규 회원 10만원 혜택 제공

오규민기자

입력2026.02.05 08:52

시계아이콘00분 37초 소요
빗썸 신규 가입 시 투자지원금 2만원 지급

빗썸이 채용 플랫폼 진학사 캐치와 빗썸 신규 회원을 대상으로 최대 10만 원 상당의 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.


이번 프로모션은 오는 28일까지 진행되며, 빗썸 생애 최초 가입 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 빗썸 신규 가입 후 고객확인(KYC)을 완료하면 빗썸 투자지원금 2만원이 즉시 지급되며, 해당 지원금은 1회 거래 후 출금 가능하다.

이벤트 기간 동안 빗썸 이벤트 페이지에서 제공되는 신규 회원 대상 쿠폰코드를 빗썸 애플리케이션(앱)에 입력하면 빗썸 포인트 5만원을 추가로 받을 수 있다. 빗썸 포인트는 '포인트 샵'을 통해 특정 가상자산 매수·매도 후 현금처럼 사용할 수 있다.

빗썸, 진학사 캐치와 신규 회원 10만원 혜택 제공
빗썸 신규 가입, 고객확인, 쿠폰코드 입력을 모두 완료한 회원에게는 스타벅스 금액권 3만원이 추가 지급돼 최대 10만원 상당의 혜택을 받을 수 있다. 해당 금액권은 3월 첫째 주 중 문자로 발송될 예정이다.


이번 프로모션은 빗썸 계정당 1회 참여 가능하며, 지급된 빗썸 혜택은 지급일로부터 30일 동안 사용할 수 있다.


빗썸 관계자는 "이번 프로모션은 취업 준비생, 사회초년생 등 가상자산 거래를 처음 접하는 이용자들이 부담 없이 빗썸을 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼과의 제휴를 통해 이용자의 투자 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
