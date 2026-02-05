현대홈쇼핑, 설 명절 맞이 '설레는 설' 할인 행사 진행…최대 40% 할인

오는 12일까지 TV채널 및 공식 온라인몰 현대H몰서 진행

한우, 굴비, 사과 등 1600여개 브랜드 인기 선물 최대 40% 할인



현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 700 등락률 -1.18% 거래량 1,768 전일가 59,500 2026.02.05 09:24 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대홈쇼핑, 이익 증가구간 진입...배당 확대될 것"현대홈쇼핑, 온라인판 초저가 아울렛 'D숍' 신설…최초가 대비 평균 70%↓현대홈쇼핑, 3분기 영업이익 전년比 26.6% ↑…"식품·주얼리 판매 확대 영향" 전 종목 시세 보기 close 이 설 명절을 맞아 오는 12일까지 현대홈쇼핑 TV채널과 공식 온라인몰 현대H몰에서 설 인기 선물상품을 최대 40% 할인 판매하는 특별 행사 '설레는 설'을 진행한다고 5일 밝혔다.

먼저, 현대홈쇼핑은 행사 기간 TV채널에서 설 인기 선물상품 할인 방송 편성을 20%가량 확대 운영한다.

오는 5일 방송되는 대표 프로그램 '황정민쇼' 1부(오전 8시 15분)에서는 '농협안심한우 1++ 프리미엄 한우 세트'(15만 9000원), '대천김 세트'(6만 9900원) 등을 선보이며, 같은 날 2부(오후 6시 30분)에서는 '안유성 명장 전복장'(6만 9900원), '거창사과'(6만 9900원) 등 가성비를 내세운 다양한 컬래버 상품을 판매한다.

여기에 오는 6일에는 '현대그린푸드 LA갈비'(오전 10시 25분), '사대부집곳간 보리굴비'(오후 5시 30분)을, 오는 7일에는 '조선호텔 LA갈비'(오후 5시 35분) 방송을 진행하는 등 명절 인기 상품 방송을 연이어 선보일 예정이다.

아울러 현대H몰에서도 '현대명가 한우', '종근당건강', '하루견과' 등 1600여개 브랜드 상품을 최대 40% 할인된 가격으로 제공하는 프로모션을 진행한다.

특히 행사 기간 현대H몰 회원을 대상으로 최대 2만원까지 추가 할인되는 10% 할인 쿠폰을 제공하며, 행사 상품을 2건 이상 구매 시 구매 금액별로 최대 10% H포인트 적립 혜택도 추가로 제공한다. TV방송의 경우 30만원 이상 결제 시 현대H몰 적립금 3만원 증정 혜택도 준비했다.

현대홈쇼핑 관계자는 "고물가 상황 속 합리적인 가격에 설 선물을 준비하려는 고객 수요에 맞춰 이번 할인 행사를 마련하게 됐다"며 "더욱 풍요로운 설 명절을 보낼 수 있도록 다양한 상품과 혜택을 제공할 것"이라고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



