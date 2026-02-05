반올림피자, 모바일 게임 '드래곤소드'와 협업

반올림피자가 모바일 오픈월드 액션 RPG(롤플레잉게임) '드래곤소드'와 협업해 게임 세계관을 반영한 제휴 메뉴를 선보인다.

5일 반올림피자에 따르면 이번 협업은 MZ세대에게 색다른 브랜드 경험을 제공하고, 더 나아가 게임·애니메이션 등 특정 세계관과 캐릭터에 몰입하는 젊은 게임 유저층과의 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

특히 드래곤소드의 세계관에 등장하는 다양한 세력들의 영웅 콘셉트를 반영해 제휴 세트를 출시한다. 메뉴는 ▲조니 용병단 바질 더블쉬림프 ▲붉은 여우 용병단 고스트 더블쉬림프 ▲오르비스 반올림고구마 골드 ▲오르가나 치즈후라이 크림치즈 등 반올림피자의 인기메뉴 4종이다. 이벤트 굿즈는 포토카드 4종과 아크릴 굿즈 2종이다.

캐릭터 이미지가 삽입된 포토카드는 게임에서 사용할 수 있는 아이템 쿠폰 코드가 포함돼 약 2만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다. 유저들 사이에서 대중적이면서도 소장 가치가 높은 굿즈로 꼽히는 LD 타입 아크릴 굿즈도 제공된다.

프로모션은 내달 12일까지 쿠팡이츠와 배달의 민족을 통해 진행된다. 제휴 세트를 구매하면 선착순으로 포토카드와 아크릴 굿즈를 각 1개씩 랜덤 증정한다. 반올림피자 관계자는 "협업을 통해 브랜드와 콘텐츠가 자연스럽게 연결되는 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠 IP와의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



