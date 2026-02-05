본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

반올림피자, 모바일 게임 '드래곤소드'와 협업

김대현기자

입력2026.02.05 08:46

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반올림피자가 모바일 오픈월드 액션 RPG(롤플레잉게임) '드래곤소드'와 협업해 게임 세계관을 반영한 제휴 메뉴를 선보인다.


5일 반올림피자에 따르면 이번 협업은 MZ세대에게 색다른 브랜드 경험을 제공하고, 더 나아가 게임·애니메이션 등 특정 세계관과 캐릭터에 몰입하는 젊은 게임 유저층과의 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

특히 드래곤소드의 세계관에 등장하는 다양한 세력들의 영웅 콘셉트를 반영해 제휴 세트를 출시한다. 메뉴는 ▲조니 용병단 바질 더블쉬림프 ▲붉은 여우 용병단 고스트 더블쉬림프 ▲오르비스 반올림고구마 골드 ▲오르가나 치즈후라이 크림치즈 등 반올림피자의 인기메뉴 4종이다. 이벤트 굿즈는 포토카드 4종과 아크릴 굿즈 2종이다.

반올림피자, 모바일 게임 '드래곤소드'와 협업
AD
원본보기 아이콘

캐릭터 이미지가 삽입된 포토카드는 게임에서 사용할 수 있는 아이템 쿠폰 코드가 포함돼 약 2만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다. 유저들 사이에서 대중적이면서도 소장 가치가 높은 굿즈로 꼽히는 LD 타입 아크릴 굿즈도 제공된다.


프로모션은 내달 12일까지 쿠팡이츠와 배달의 민족을 통해 진행된다. 제휴 세트를 구매하면 선착순으로 포토카드와 아크릴 굿즈를 각 1개씩 랜덤 증정한다. 반올림피자 관계자는 "협업을 통해 브랜드와 콘텐츠가 자연스럽게 연결되는 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠 IP와의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기