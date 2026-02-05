본문 바로가기
경제
삼성생명, 에스앤아이코퍼레이션과 업무협약 체결

이승형기자

입력2026.02.05 08:43

삼성생명이 부동산 자산관리 전문 기업 에스앤아이코퍼레이션(이하 에스앤아이)과 손잡고 고객 부동산 자산관리 서비스 강화에 나선다고 5일 밝혔다.


허정무 삼성생명 채널마케팅팀장(오른쪽)과 손형준 에스앤아이 사업총괄이 부동산 신탁 자산관리를 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성생명

허정무 삼성생명 채널마케팅팀장(오른쪽)과 손형준 에스앤아이 사업총괄이 부동산 신탁 자산관리를 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성생명

삼성생명은 전날 서초구 소재 본사에서 에스앤아이와 '부동산 신탁 자산관리를 위한 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 에스앤아이는 500여개 동의 초대형 건물과 2만1000여개 매장 관리, 대형 공연장 및 방송시설 관리 경험을 보유한 프롭테크 기반 종합 부동산관리 전문 기업이다. 최근에는 공간 솔루션을 중심으로 중소형 건물까지도 사업 영역을 넓혀가고 있다.

이날 협약식은 허정무 삼성생명 채널마케팅팀장, 손형준 에스앤아이 사업총괄 등이 참석한 가운데 진행됐으며 부동산 신탁을 포함한 상속 및 증여 분야에서 상호협력을 약속했다. 삼성생명이 고객의 부동산 자산을 기반으로 최적화된 상속·증여 솔루션을 수립하는데 있어 에스앤아이가 해당 부동산 가치 평가 및 관리 등의 제반 업무를 협조할 계획이다.


삼성생명 관계자는 "부동산에 대한 자산적 중요도와 고객관심은 계속 높아지고 있다"며 "이번 업무협약을 계기로 고객들이 보다 전문적이고 체계적인 부동산 자산관리 솔루션을 경험할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
