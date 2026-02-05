iM증권, 스마트지점 젠포트 등록 고객 수수료 이벤트

iM증권은 비대면 스마트지점 젠포트 서비스 등록 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

스마트지점 젠포트 등록 고객 수수료 이벤트. iM증권

젠포트는 온라인 자산관리 핀테크 기업인 뉴지스탁과 제휴를 통해 제공하는 국내 주식매매 투자전략(포트폴리오) 제작 서비스로, 투자자가 직접 투자전략을 제작하여 매매에 활용할 수 있도록 지원한다.

투자자는 본 서비스를 통해 펀더멘탈 등 600여 개의 요소를 활용하여 본인만의 투자전략을 구성할 수 있으며, 최대 10개의 계좌를 활용하여 각기 다른 10개의 투자전략을 제작 및 적용해 볼 수 있다.

이벤트 기간 내 iM증권 스마트지점(비대면) 계좌를 보유한 고객이 젠포트를 통해 투자전략을 구성 후 국내 주식 거래를 진행하면 국내 주식 온라인 거래수수료율을 0.0125%로 우대하여 적용한다.

iM증권의 온라인 매체를 통해 국내 주식을 직접 거래하는 경우 최초 첫 번째 등록 계좌는 0.01%, 이후 등록된 계좌는 0.0125%로 수수료를 특별 우대하여 제공한다. 특별 우대 수수료 혜택은 직전 3개월 내 젠포트를 활용해 투자전략 구성 및 주식매매를 진행하면 지속해서 적용한다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



