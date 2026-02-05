본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

iM증권, 스마트지점 젠포트 등록 고객 수수료 이벤트

임춘한기자

입력2026.02.05 08:43

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM증권은 비대면 스마트지점 젠포트 서비스 등록 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.


스마트지점 젠포트 등록 고객 수수료 이벤트. iM증권

스마트지점 젠포트 등록 고객 수수료 이벤트. iM증권

AD
원본보기 아이콘

젠포트는 온라인 자산관리 핀테크 기업인 뉴지스탁과 제휴를 통해 제공하는 국내 주식매매 투자전략(포트폴리오) 제작 서비스로, 투자자가 직접 투자전략을 제작하여 매매에 활용할 수 있도록 지원한다.

투자자는 본 서비스를 통해 펀더멘탈 등 600여 개의 요소를 활용하여 본인만의 투자전략을 구성할 수 있으며, 최대 10개의 계좌를 활용하여 각기 다른 10개의 투자전략을 제작 및 적용해 볼 수 있다.


이벤트 기간 내 iM증권 스마트지점(비대면) 계좌를 보유한 고객이 젠포트를 통해 투자전략을 구성 후 국내 주식 거래를 진행하면 국내 주식 온라인 거래수수료율을 0.0125%로 우대하여 적용한다.


iM증권의 온라인 매체를 통해 국내 주식을 직접 거래하는 경우 최초 첫 번째 등록 계좌는 0.01%, 이후 등록된 계좌는 0.0125%로 수수료를 특별 우대하여 제공한다. 특별 우대 수수료 혜택은 직전 3개월 내 젠포트를 활용해 투자전략 구성 및 주식매매를 진행하면 지속해서 적용한다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기