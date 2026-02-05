현대차 '엑시언트 수소트럭', 유럽서 2000만km 달렸다

스위스 첫 운행 후 6년 만

탄소 1만3000톤 저감 효과

현대자동차의 '엑시언트 수소전기트럭'이 유럽 누적 주행거리 2000만km를 달성했다고 5일 밝혔다.





2020년 10월 스위스에서 첫 운행을 시작한 엑시언트 수소전기트럭은 2024년 6월 1000만km를 돌파한 데 이어 올해 1월 2000만km를 넘어섰다. 현재 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 5개국에서 총 165대가 운행 중이다.

엑시언트 수소전기트럭은 ▲냉장·냉동밴 ▲청소차 ▲후크리프트 컨테이너 ▲크레인 등 다양한 특장 차량으로 활용되고 있다. 독일에서는 수소 상용차 임대 전문기업 등이 110여대를 구매해 물류 업무에 투입 중이며, 프랑스 파리와 리옹 등지에서도 청소차와 크레인 부문에서 쓰이고 있다.

환경 개선 효과도 가시화되고 있다. 디젤 트럭과 비교해 약 1만3000톤의 탄소 배출을 줄였는데, 이는 소나무 약 150만그루가 연간 흡수하는 탄소량과 맞먹는다.

북미 시장에서도 성장세가 이어지고 있다. 진출 3년 만인 지난해 12월 누적 주행거리 100만마일(약 160만km)을 달성했다. 현재 캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트와 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 물류 체계 등에서 총 63대가 운영되고 있다.

현대차 관계자는 "엑시언트 수소전기트럭이 유럽에 이어 북미에서도 가시적인 성과를 내며 탄소 배출 감축에 기여하고 있다"며 "수소 생태계 구축을 통해 글로벌 영향력을 넓히고 친환경 모빌리티 솔루션으로서의 가치를 이어가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



