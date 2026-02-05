본문 바로가기
레고그룹, 넷플릭스와 '케이팝 데몬 헌터스' 협업

최호경기자

입력2026.02.05 08:38

2027년까지 라인업 순차 확대

레고그룹은 넷플릭스와 손잡고 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 테마로 한 제품 출시에 나선다고 5일 밝혔다.


양사는 이번 협업을 통해 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계관을 레고 브릭의 창의적인 조립 경험으로 구현한 제품을 선보일 예정이다.

레고그룹은 넷플릭스와 손잡고 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 테마로 한 제품 출시에 나선다고 5일 밝혔다. 레고그룹

첫 번째 레고 세트는 전 세계적인 사랑을 받는 영화 속 초자연적 캐릭터를 구현한 제품으로, 올봄 사전 예약을 시작해 올여름 정식 출시된다. 레고그룹은 2027년 후속 세트를 출시하며 레고 케이팝 데몬 헌터스 세계관을 단계적으로 확장할 계획이다.


레나 딕센 레고그룹 프로덕트그룹 핵심 사업부 수석 부사장은 "전 세계적인 열풍을 불러일으킨 '케이팝 데몬 헌터스'와 협업하게 돼 기쁘다"며 "조립과 상상력을 통해 케이팝 데몬 헌터스'의 세계관을 자신만의 방식으로 즐겨보시길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
