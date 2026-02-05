본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

삼성물산, 호주 태양광 첫 수익화 성공…"미국 외 지역 처음"

최영찬기자

입력2026.02.05 08:34

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

퀸즐랜드 던모어 프로젝트 매각 완료
300MW급… 6만여 가구 전력 공급량

삼성물산 (상사부문)은 호주 퀸즐랜드주 태양광·에너지저장장치(ESS) 발전 사업권 매각을 통해 미국 외 지역에서 첫 수익화 성과를 냈다고 5일 밝혔다.

삼성물산, 호주 태양광 첫 수익화 성공…"미국 외 지역 처음"
AD
원본보기 아이콘

이번에 매각한 던모어 발전 사업권은 삼성물산 호주 신재생에너지법인 SREA가 영국 옥토퍼스 그룹의 호주 자회사인 옥토퍼스 오스트레일리아에 판매했다.


프로젝트 대상지인 던모어는 브리즈번 서쪽 240km에 있으며, 부지 크기는 538ha로 여의도 면적의 약 두 배에 달한다.

설비 용량은 300MW 태양광과 150MW/300MWh BESS 혼합 방식으로 구축된다. 이는 호주 현지 6만여 가구가 연간 사용 가능한 발전 규모다.


삼성물산은 부지 사용권 확보부터 계통 연결 조사, 인허가 취득까지 직접 수행하는 초기 개발을 통해 이번 사업권을 판매했다.


삼성물산은 2010년 캐나다 복합발전단지 개발을 시작으로 2018년 미국 시장에 진출했다. 미국 내 태양광 개발 사업으로 얻은 누적 매각 이익은 약 3억달러(4100억원) 규모다.

북미 성과를 발판 삼아 2022년 호주 법인을 설립했으며 현재 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스 등에서 프로젝트를 활발히 개발 중이다.


삼성물산 관계자는 "미국과 호주 시장의 성과를 바탕으로 기존 초기 개발 중심의 사업 포트폴리오를 확장할 것"이며 "글로벌 파트너십을 통한 공동 개발과 발전소 운영 사업 등으로 보폭을 넓히겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기