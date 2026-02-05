삼성전자, 밀라노 동계올림픽 '삼성 하우스' 개관

삼성의 올림픽 파트너십 여정 소개

대형 LED로 코르티나 설산 구현

선수, 방문객 휴식 공간, XR 체험 등

삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막을 앞두고 '삼성 하우스(Samsung House)'를 오픈했다. 삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC)의 공식 파트너다.

4일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 유서 깊은 건축물인 팔라초 세르벨로니(Palazzo Serbelloni)에서 진행된 '삼성 하우스' 개관식에는 앤 소피 보마드(Anne-Sophie Voumard) IOC TV 및 마케팅 서비스 전무이사, 안드레아 바르니에(Andrea Varnier) 2026 밀라노 코르티나 조직위원회 최고경영자(CEO) 및 롬바르디아주 관계자, 마우로 포르치니 최고데이터책임자(CDO) 사장, 최승은 삼성전자 MX(모바일경험)사업부 마케팅센터장 부사장 등이 참석했다.

삼성하우스 개관식 (왼쪽부터) 성일경 삼성전자 유럽총괄, 앤 소피 부마드 IOC TV 및 마케팅 서비스 부문 총괄, 최승은 삼성전자 모바일 마케팅 센터장, 안드레아 바르니에 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 조직위원회 최고경영자(CEO), 페데리카 피키 롬바르디아주 청소년·스포츠 담당 차관, 마우로 포르치니 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고데이터책임자(CDO). 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

삼성 하우스는 '연결(Open Connection)'이라는 주제로 삼성의 올림픽 파트너십 여정과 올림픽과 함께해 온 기술 혁신 스토리를 소개한다. 삼성 하우스 외부는 대형 LED(발광 다이오드)로 코르티나의 설산을 구현했으며 실내에는 선수와 방문객이 휴식할 수 있는 라운지 공간, 갤럭시 XR(확장 현실) 체험, 역대 올림픽 에디션 전시, 출전 선수들의 열정과 각오를 담은 갤럭시 S25 울트라 사진전 등 삼성의 올림픽 역사와 기술 지원 내용을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다.

공간 디자인은 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식 크리에이티브 디렉터인 마르코 발리치(Marco Balich)가 이끄는 세계적인 크리에이티브 그룹 '발리치 원더 스튜디오(Balich Wonder Studio)'가 맡았다.

4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 팔라초 세르벨로니(Palazzo Serbelloni)에서 진행된 '삼성 하우스'. 삼성전자. 원본보기 아이콘

최 부사장은 "삼성 하우스는 올림픽의 중심인 선수와 커뮤니티를 연결하는 공간"이라며 "서로의 이야기를 나누고 아이디어를 공유하며, 올림픽이 지닌 가장 큰 힘인연결의 가치를 직접 느끼고 체험할 수 있는 곳이 되길 바란다"고 말했 다.

보마드 전무이사는 "오랜 파트너인 삼성의 앞선 기술은 성공적인 대회와 새로운 올림픽을 만드는데 기여해 왔다"며 "삼성 하우스는 혁신과 스포츠, 그리고 올림픽 정신을 연결하는 특별한 공간이 될 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



