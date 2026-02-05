경기도, 의료급여 수급자 사례관리로 243억원 절감

경기도가 지난해 의료급여 사례관리 대상자 집중 관리를 통해 의료급여 진료비 243억원을 절감한 것으로 나타났다.

경기도는 지난해 외래 다빈도 사례관리 대상자 5220명을 대상으로 100명의 의료급여 관리사가 건강상담, 복약지도, 건강관리 프로그램 연계 등을 지원하는 등 집중 관리했다고 5일 밝혔다.

경기도는 이를 통해 사례관리 대상자들의 진료비가 2024년 868억원에서 2025년 625억원으로 243억원 감소해 의료급여 재원을 아꼈다.

사례를 보면 65세 의료급여 수급자 A씨는 과거 가족과의 단절 및 투병 생활로 인해 장기 입원과 과도한 약물 의존에 노출돼 있었다. 2024년 한 해 동안 병원에서 보낸 시간만 365일, 발생한 진료비는 3577만 원이었다.

경기도는 지난해 A씨를 사례관리 대상자로 선정하고 의료급여 관리사가 건강상담, 복약지도, 건강관리 프로그램 연계 등을 지원했다. 그 결과 A씨의 입원 일수는 전년 대비 166일 감소하며 안정적인 일상 회복에 성공했다. 진료비 또한 2254만원으로 이전보다 37%(1323만원) 줄어 의료급여 재원 확보에도 도움이 됐다.

경기도는 이런 절감 노력으로 지난해 보건복지부 평가에서 의료급여 사업 분야와 의료급여 재정관리 분야 우수기관에 선정됐다.

의료급여제도는 생활 유지 능력이 없거나 어려운 국민들에게 진찰, 검사, 치료 등 의료서비스를 제공하는 제도다. 의료급여 사례관리는 수급권자의 자가 건강관리 능력 향상과 합리적 의료이용 유도를 통해 삶의 질 향상과 재정 안정화에 기여하는 사업이다.

한경수 경기도 복지사업과장은 "경기도의 의료급여 수급자는 28만8000명으로 전국의 17.7%로 최대 규모"라며 "의료수가 인상 및 보장성 강화로 최근 4년 평균 진료비가 10.5% 증가하는 상황에서 수급권자의 건강권 보장과 재정 안정화를 위한 의료급여 사례관리의 중요성이 날로 커지고 있다"고 말했다.





