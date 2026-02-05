20만 아미 광화문 집결…'BTS노믹스' 돌아온다

공연 한 번에 경제효과 1조2207억원

서울행 인바운드 검색량 155% 급증

광화문 숙박비 한 달 새 353% 급등

테일러 스위프트 넘어선 '방탄노믹스'

"요즘은 그들처럼 입고, 그들이 즐긴 찜질을 하고, 같은 메이크업을 해보는 게 '진짜' 팬이죠."

멕시코에서 온 소피아씨(30)는 내달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 보기 위해 일찌감치 서울행을 확정했다. 이번 여행에서 티켓 예매 다음으로 가장 공을 들인 건 'K체험' 예약이다. 소피아씨는 "1시간짜리 세신에 100달러(약 14만원), 아이돌 메이크업에 200달러(약 30만원)를 썼다"며 "BTS가 살고 숨 쉬는 도시의 문화를 그대로 느껴보고 싶었다"고 말했다.

공연 한 번에 경제효과 1.2조…도심 상권 확산

22일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 일본인 관광객들이 오는 3월 3년 9개월 만에 '완전체'로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물을 배경으로 기념사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한류 열풍을 이끄는 BTS 컴백을 앞두고 서울 도심이 거대한 '체험 소비' 현장으로 변모하고 있다. 과거 대형 공연이 '관람' 중심 소비에 머물렀다면, 이제 미용·의상·스파 등 체험 산업 전반으로 확산하며 가격 상승을 이끄는 이른바 '방탄노믹스(BTS+Economics)' 현상이 나타나고 있다. 일부 요금이 수배씩 뛰어 글로벌 관광객 유입의 지속 가능성을 해칠 수 있다는 지적도 나온다.

5일 한국문화관광연구원 분석에 따르면 BTS의 국내 콘서트 1회당 경제적 파급 효과는 최대 1조2207억원에 이른다. BTS는 다음 달 3년 9개월 만에 정규 5집 '아리랑'으로 컴백한다. 서울시는 공연 당일에만 글로벌 팬을 포함해 최대 20만명에 달하는 인파가 서울 도심에 몰릴 것으로 보고 있다.

광화문 인근 상권은 이미 대목을 맞았다. 주말이면 한산하던 종로·광화문 일대 식당들은 재료 발주량을 평소보다 40~50% 늘리고 인력을 추가 배치하며 대비에 나섰다. 이 일대에서 식당을 운영하는 최모씨(58)는 "주말에 무슬림이나 유럽 단체 손님 예약을 미리 받는다는 건 상상도 못 했던 일"이라며 "채식 메뉴나 특정 식재료 제외 요청이 많아 영어 성분표까지 준비하고 있다"고 했다.

"15만원? K때밀이 궁금해" 체험형 소비 '불티'

3일 오후 서울 명동의 한 세신숍 앞에서 외국인 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 방탄소년단(BTS) 컴백을 앞두고 ‘K세신’ 등 체험형 소비 수요가 늘면서 명동 일대 미용·체험 상권이 활기를 띠고 있다.박호수 기자 원본보기 아이콘

이번 열풍의 핵심은 '한국식 체험'으로의 소비 이동으로 분석된다. BTS 멤버 진이 예능에서 선보인 뒤 대중적으로 알려지고, 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에도 등장한 'K세신'이 대표적이다.

지난 3일 명동·홍대·용산 일대 세신숍 10곳을 직접 돌아보니 '1인 세신숍 방문객 80~90%는 외국인'이라는 답이 돌아왔다. 아예 외국인 전용 요금을 받는 곳도 생겼다. 외국인을 대상으로 한 세신 요금은 1시간 기준 100달러(약 13만~15만원) 수준으로, 내국인 평균 '때밀이' 요금의 4~5배 수준이다. 그럼에도 3월 주말 예약은 이미 대부분 마감된 상황이다. 명동의 한 관광호텔 관계자는 "20만~30만원대 고가 세신 패키지 이용객의 상당수가 외국인"이라고 설명했다.

경복궁 인근 한복 대여 시장도 호황이다. 한복을 착용하고 궁궐을 찾는 관람객은 2020년 약 15만명에서 지난해 207만명으로 13배 이상 늘었다. 이 또한 한류 열풍의 결과로 풀이된다. 글로벌 여행·레저 플랫폼 클룩(KLOOK)에 따르면 한복 대여, 전문 스냅 촬영, 아이돌 메이크업을 묶은 30만원대(200달러 이상) 패키지도 '성지순례 코스'로 자리 잡으면서 3월 예약 경쟁이 치열해지고 있다.

3월 21일 서울 광화문 인근 코리아나 호텔의 객실 예약 화면. 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 숙박 수요가 몰리면서 해당 호텔의 디럭스 객실 가격이 150만원을 넘는 등 도심 숙박비가 급등하고 있다. 여기어때 화면 갈무리 원본보기 아이콘

숙박 시장에서도 과열 양상이 나타나고 있다. 글로벌 숙박 플랫폼 호텔스닷컴에 따르면 공연 발표 직후인 지난달 13일 이후 48시간 동안 서울행 인바운드 검색량은 전주 대비 155% 증가했다.

여기어때·야놀자·에어비앤비 등 주요 플랫폼을 종합하면, 광화문광장 인근 포시즌스 호텔 서울의 숙박비는 3월22일 기준 175만원까지 치솟으며 이달 말 71만원에서 큰 폭으로 올랐다. 인근 코리아나 호텔 역시 이번 달 21일 34만9000원인 디럭스 퀸 객실이 공연 당일인 3월21일에는 158만원으로 약 353% 치솟았다. 웨스틴조선 서울 관계자는 "평소 10만원대였던 인근 모텔 숙박비가 최고 70만~80만원까지 오르며 특급호텔과 가격이 역전되는 현상도 나타나고 있다"며 "우리 호텔 역시 지난해보다 평균 객실 요금이 20% 이상 올랐다"고 했다.

가격 급등에 따른 논란을 의식해 일부 숙소는 아예 예약을 막아두기도 했다. 숙박 플랫폼 여기어때에선 광화문 일대 다수 관광호텔이 특정 날짜의 가격을 비공개 처리한 상태다. 여기어때 관계자는 "상품 업로드와 가격 정책은 숙소 측 권한으로, 시스템상 가격 숨김이 가능하다"고 전했다.

'스위프트노믹스'처럼…과도한 물가 상승 경계

해외에서도 BTS 투어의 파급력에 주목하고 있다. 지난달 26일 영국 매체 클래시 매거진은 그레이엄 쿡슨 시티대학 교수 분석을 인용해, 올해 7월 런던 공연만으로 약 1640억원 규모의 경제 효과가 발생할 것으로 전망했다. 이번 월드투어의 총 경제 효과는 최대 10조원으로 추산된다.

이 같은 현상은 미국 팝스타 테일러 스위프트가 공연하는 도시마다 경제 활력을 불어넣었던 '에라스 투어'의 파급력과 닮아 있다. '에라스 투어'는 미국 전역에서 약 50억달러(약 7조3470억원)의 직접 소비 지출을 촉발했으며, 스위프트가 공연한 기간 해당 지역의 호텔 객실당 평균 수입은 전년 대비 약 7% 증가했다. 티모시 칼킨스 미국 노스웨스턴대 교수는 최근 영국 가디언과의 인터뷰에서 "BTS 월드투어 효과는 테일러 스위프트의 투어를 넘어설 수도 있다"고 언급하기도 했다.

다만 이러한 열풍이 물가를 과도하게 자극했던 '스위프트플레이션(스위프트+인플레이션)' 현상의 문제점까지 답습할 수 있다는 우려도 나온다. 실제로 2024년 7월 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 당시 유로존의 서비스 물가 상승세와 관련해 스위프트 투어의 영향을 인정하며 "인플레이션 경로가 '울퉁불퉁(bumpy)'할 것"이라고 경계한 바 있다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 "BTS라는 강력한 지식재산(IP)이 숙박을 넘어 체험형 소비로 확산하는 건 긍정적이지만, 과도한 가격 왜곡은 장기적으로 K관광의 부담 요인이 될 수 있다"며 "단기적인 바가지요금 관리와 함께 지속 가능한 관광 모델에 대한 고민이 필요하다"고 조언했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>