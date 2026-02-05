본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]전국 곳곳 눈·비…도로 위 '블랙아이스' 주의

장희준기자

입력2026.02.05 08:11

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목요일인 5일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 우리나라 북쪽을 지나는 저기압 영향으로 일부 지역에는 눈이나 비가 오겠다.


인천·경기북부와 강원북부내륙, 제주도에 빗방울 또는 눈발이 날리고 있다. 서울·경기북부·남동부는 오전과 낮 사이, 강원내륙·산지는 늦은 오후까지 눈이나 비가 오겠다. 그 밖의 수도권과 충청권, 전북, 전남해안도 낮까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리는 곳이 있겠다.

서울 도심 하늘을 덮은 비구름. 윤동주 기자

서울 도심 하늘을 덮은 비구름. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

적설량이나 강수량이 많지는 않겠으나 지면에 닿으면 곧바로 얼어붙는 '어는 비'가 내려 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.


아침까지 수도권과 강원내륙·산지, 충북을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개도 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.


이날 오전 5시 기온은 서울 2.3도, 인천 3.1도, 수원 1.1도, 춘천 -2.5도, 강릉 5.2도, 청주 0.4도, 대전 0.4도, 전주 3.6도, 광주 3.5도, 제주 9.4도, 대구 -0.4도, 부산 4.8도, 울산 3.1도, 창원 2.3도 등이다.

낮 최고기온은 5∼15도로 예보됐다.


미세 먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 수도권·강원영서·충청권은 밤에 일시적으로 '매우 나쁨' 수준을 기록하기도 하겠다.


건조특보가 발효된 강원동해안·산지와 일부 경상권은 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 각종 화재 예방에 각별히 신경 써야 한다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기