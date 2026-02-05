바이오協-블루포인트, 예비·초기 창업자 교육 프로그램 개최

창업 초기 알아야 할 핵심 내용 교육

현직 CEO 참여해 노하우 전수

"혁신 역량 갖춘 창업팀 발굴"

한국바이오협회와 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스는 오는 4월2일 바이오·헬스케어 분야 예비창업자 및 창업 초기 기업을 대상 전문 창업 교육 프로그램 '제16회 바이오큐브 창업 부트캠프(BioCube)'를 오는 개최한다고 5일 밝혔다.

바이오큐브는 협회가 운영하는 스타트업 성장 지원 플랫폼 '벤처 플레이그라운드(Venture Playground)'의 대표 프로그램으로, 바이오 분야 창업 초기 단계에 필요한 실질적인 정보 제공과 전문가 멘토링을 통해 안정적인 시장 안착을 지원하는 것을 목표로 한다.

이번 바이오큐브에서는 ▲바이오 창업 전략 ▲투자 유치를 위한 사업계획서 작성법 ▲투자유치 전략 ▲사례로 읽는 스타트업 투자계약 ▲초기 자금 조달을 위한 창업지원사업 가이드 등 창업 초기 단계에서 반드시 알아야 할 핵심 주제를 중심으로 진행된다. 현직 스타트업 최고경영자(CEO)들이 참여하는 패널 토론을 통해 실제 창업 과정에서의 시행착오와 성공 노하우를 공유하는 시간도 마련된다. 프로그램 참가자 중 일부 선발된 팀을 대상으로는 오는 6월 분야별 전문가와의 '1대 1 맞춤형 컨설팅'을 별도로 진행한다.

바이오큐브는 바이오 전 분야의 예비창업자 및 창업 초기기업 관계자라면 누구나 신청할 수 있다. 오는 3월13일까지 참가 신청을 받는다. 자세한 내용은 한국바이오협회 홈페이지에서 확인하면 된다.

박수정 한국바이오협회 회원지원본부장은 "앞으로 지역 창업 생태계 및 유관기관과의 협력 네트워크를 공고히 해 혁신 역량을 갖춘 창업팀을 발굴하고 바이오 산업의 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.





