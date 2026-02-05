美-이란 회담장소 오만으로 변경 합의…"6일 예정대로 개최"

"아랍국가들, 회담 결렬 겨우 막아"

트럼프 "매우 걱정해야할 것" 압박

미국과 이란이 우여곡절 끝에 고위급 회담 장소를 튀르키예에서 오만으로 변경하는데 합의했다. 한때 회담 결렬 가능성까지 제기됐지만 아랍국가들의 중재로 위기를 넘긴 것으로 알려졌다.

4일(현지시간) 아바스 아라그치 이란 외무장관은 사회관계망서비스(SNS)인 X에 "미국과의 핵 회담이 금요일(6일) 오전 10시 오만 무스카트에서 열릴 예정"이라며 "필요한 모든 준비를 해준 오만 형제들에게 감사하다"고 게재했다.

미국 측도 오만으로 회담장소 변경에 합의한 것으로 알려졌다. AP통신은 백악관 관계자의 말을 인용해 "트럼프 행정부는 미국이 당초 계획했던 터키 대신 오만에서 이란과 고위급 회담을 개최할 것이라고 확인했다"며 "여러 아랍 및 무슬림 지도자들이 트럼프 행정부에 회담을 중단하지 말아줄 것을 촉구했다"고 전했다.

한때 양측 회담은 결렬 위기에 처했던 것으로 알려졌다. 영국 가디언지는 "미국은 이란이 협상에 불리한 입장에 있는데도 지나치게 무리한 요구를 했다고 판단했으며 이로인해 회담이 아예 결렬될 뻔 했다"며 "미국과 이란 측의 갈등이 완전히 해결되었는지는 불분명하다"고 전했다.

미국과 이란 측이 6일 회담에서도 충돌할 가능성도 남아있다. 미국측은 이란 핵협상과 함께 이란의 탄도미사일 사거리 제한, 테러단체 지원 중단 등 광범위한 의제를 논의하고자 하지만 이란은 핵협상만을 원하고 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 기자회견에서 "뭔가 의미있는 것을 끌어내려면 그들(이란)의 탄도 미사일 사정거리, 중동 지역 내 테러 조직 지원 문제, 핵 프로그램 문제, 자국민 대우 문제 등을 포함한 특정 문제들이 (대화 의제에) 포함돼야 한다"고 강조했다. 이스라엘 등 미국의 중동 내 동맹국들 역시 미국과 마찬가지로 탄도 미사일 문제는 물론 이란이 지원 중인 중동 내 테러단체 세력들에 대한 지원 중단문제가 반드시 의제에 포함돼야한다고 주장하고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



