[클릭 e종목]"GS리테일, 내실 다지기 집중하는 한 해가 될 듯"

키움증권은 5일 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,300 2026.02.05 개장전(20분지연) 관련기사 GS리테일, 작년 영업익 14%↑…편의점 군살빼기, 점포수 첫 감소 교보다솜케어, GS25 가맹 경영주 맞춤형 헬스케어 서비스 선봬GS리테일-IBK기업은행, 연 최고 8% 적금 출시…유통·금융 협력 강화 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해는 내실 다지기에 집중하는 한 해가 될 것이라고 평가했다.

박상준 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "수출 경기 호조, 주식시장 호황 등에 힘입어 내수 소비 환경은 전년 대비 크게 개선될 것으로 전망된다"며 "주요 유통 채널의 매출 흐름도 양호한 흐름이 기대된다"고 밝혔다.

GS리테일은 지난해 4분기 기준 매출액은 3조260억원, 영업이익은 533억원을 기록했다. 박 연구원은 "광고 판촉비 절감과 유형 상품 확대에 따른 홈쇼핑 실적 호조 불구하고 희망퇴직 및 매출 활성화 비용 반영 등으로 인해 편의점 부문의 수익성이 당사 기대치를 하회했다"고 말했다.

박 연구원은 "최근 근거리 상권에서 무인점포, 다이소 등 경쟁 업태의 손님 유인력과 점유율이 상승하면서 편의점과 슈퍼의 점포 순증은 둔화할 수밖에 없는 시장 환경이 조성되고 있다"며 "주요 업태의 매출 증가율이 과거처럼 높은 수준을 보여주기는 어려울 것"이라고 분석했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



