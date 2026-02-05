본문 바로가기
사회
성남시, 하늘누리 1·2추모원 설 연휴 정상 운영

이종구기자

입력2026.02.05 07:22

화장장은 설 당일 1회차만 가동
제례실은 한시적 이용 중지

경기 성남시는 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 시립 봉안시설인 하늘누리 제1·2추모원(중원구 갈현동)을 정상 운영한다.

성남시 봉안시설인 하늘누리 제 1추모원. 성남시 제공

하늘누리 제1·2추모원 개방 시간은 평소와 같이 오전 7시부터 오후 5시까지다.


이번 연휴 기간에 봉안시설 하루 방문 인원은 제1추모원 1800여 명, 제2추모원 3200여 명으로 예상된다.

시는 추모객 집중에 따른 혼잡을 줄이기 위해 11곳의 제례실 이용을 오는 2월 14일부터 22일까지 한시적으로 중지한다.


설 당일인 오는 2월 17일에는 화장장(추모원 옆) 운영도 조정한다.


이날 화장장 가동 횟수는 기존 8회에서 1회로 축소돼 오전 7시부터 8시 30분까지 13구의 시신만 화장할 수 있다.

하늘누리 제1·2 추모원에는 모두 4만750위의 고인이 봉안돼 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
