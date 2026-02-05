경기농기원, 설 맞아 '전통주' 5선 추천

경기도가 설을 앞두고 차례에 사용하거나 가족과 함께 나눌 전통주 5선을 소개했다.

우리는 설날 차례를 지낸 뒤 도소주(屠蘇酒, 사악한 기운을 잡는 술)를 나눠 마시며 액운을 막고 한 해의 복을 기원하는 풍습이 있었다. 도소주를 직접 마시는 문화는 사라졌지만, 차례 후 술을 함께 나누며 덕담을 건네는 의미는 지금도 이어지고 있다.

경기도 농업기술원은 ▲막걸리(포천 미미소) ▲연인삼22(연천 연천양조) ▲허니문 와인(양평 아이비영농조합법인) ▲담 골드(성남 내올담) ▲어차피(평택 좋은술) 등이다.

포천 미미소의 '3막걸리'는 포천 햅쌀과 6년근 개성인삼을 사용한 인삼 막걸리다. 인삼 특유의 흙냄새를 줄이는 특허 기술을 적용해 부드러운 맛을 살렸으며, 도수는 6%다.

연천 연천양조의 '연인삼22'는 인삼의 쓴맛을 줄이는 특허 기술과 연천산 율무를 더한 증류주다. 도수는 22%지만 인삼 향이 은은해 부담 없이 즐길 수 있다.

양평 아이비영농조합법인의 '허니문 와인'은 벌꿀 100%로 만든 벌꿀 술이다. 도수 10%의 스위트 와인으로, 농림축산식품부 주관 '우리술 품평회' 입상과 대통령 취임식 건배주로 사용된 이력이 있다.

성남 내올담의 '담 골드'는 경기미와 잡곡 누룩을 사용한 약주다. 5주 발효와 10주 숙성을 거쳐 만들며, 도수는 12%다. 드라이한 맛과 균형감으로 고급 음식점에서 활용되고 있으며, 2025년 대한민국 주류대상 약청주 부문 대상을 수상했다.

평택 좋은술의 '어차피'는 평택 쌀과 무궁화를 사용한 증류식 소주다. 도수는 24%로, 산뜻한 무궁화 향과 부드러운 목 넘김이 특징이다.

이들 전통주는 네이버스마트스토어(smartstore.naver.com) 미미소(mimiso), 연천양조(ycbrewery), 내올담(naeoldarm), 아이비영농조합법인(ibee0500), 좋은술(nicedrink) 등에서 구매할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



