결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프]

①양도세 중과 유예 종료 임박에…'강남 급매물' 등장

②코스피 사상 최고치에도…공포지수 5년10개월 만에 최고

③농식품부, 양파 수급안정 선제 대응…비축분 1.5만t 수출

○미 뉴욕증시 AMD발 기술주 매도세에 혼조세 마감

○AI 고점 공포…SW·반도체 던지고 가치주로 대피

○알파벳 실적 예상 상회에도 시간외서 1% 하락 반전

■ 결국 1.2억 내린 '강남 초급매' 나왔다… 백기 든 다주택자 ○버티다 다급해진 다주택자

○개포동서 "5월8일 전까지 팔아달라"

○중개소에 문자 대량 발송

■ 코스피 사상최고점 찍었지만…공포지수는 70개월만에 최고 ○공포지수 VKOSPI, 5년 10개월 만에 최고치

○역대급 규모의 '빚투' 자금이 영향 미쳐

○"증시 변동성 커지는 시기인 만큼 주의해야"

■ 정부비축 양파 1.5만t 베트남, 대만, 일본에 수출…"수급안정 취지" ○양파 도매가격 전년比 27.6%↓

○시장격리 차원에서 수출 추진

○소비촉진 위해 40% 할인지원

그래픽 뉴스 : '코스피 5000시대' 명품 플렉스…백화점 3사 실적 날았다

○백화점 업계 '나홀로 호황' 중

○자산시장 호황에 따른 낙수효과 때문

○방한 외국인 증가도 실적에 기여

돈이 되는 法

■ 차기 미 연준 의장도 로스쿨 출신… 금융권 수장 법률가시대 ○차기 연준 의장에 케빈 워시 지명

○하버드대 로스쿨에 진학해 우등 졸업

○법률 전문가 대신 월가에서 경력 쌓아

■ 웹마스터, 웹툰, 바리스타…경제 자립으로 재범 끊는다 ○법무부, 수형자 직업훈련 강화 중

○정보통신·웹툰 등 직업훈련 종류 다양

○출소 후 창업과 취업, 전문직 진출도

■ 대륙아주·LKB평산도 '쿠팡 참전' ○쿠팡 단체소송에 중대형 로펌 가세

○소송 쟁점도 불공정 거래로 확대돼

○대륙아주·LKB평산 등 소송 당사자 모집

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 ISM 비제조업구매자지수(1월)

22:15 유로존 금리결정(2월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:45 유럽중앙은행 기자회견

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃( ▲ 2 ℃) ｜최고기온 : 8℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 20%

○미세먼지 오전 나쁨｜오후 나쁨

