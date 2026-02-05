본문 바로가기
경제
결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프]

입력2026.02.05 07:33

수정2026.02.05 07:34

시계아이콘00분 46초 소요
[한 눈에 읽기]
①양도세 중과 유예 종료 임박에…'강남 급매물' 등장
②코스피 사상 최고치에도…공포지수 5년10개월 만에 최고
③농식품부, 양파 수급안정 선제 대응…비축분 1.5만t 수출

결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 AMD발 기술주 매도세에 혼조세 마감

○AI 고점 공포…SW·반도체 던지고 가치주로 대피

○알파벳 실적 예상 상회에도 시간외서 1% 하락 반전

■ 결국 1.2억 내린 '강남 초급매' 나왔다… 백기 든 다주택자
○버티다 다급해진 다주택자
○개포동서 "5월8일 전까지 팔아달라"
○중개소에 문자 대량 발송
■ 코스피 사상최고점 찍었지만…공포지수는 70개월만에 최고
○공포지수 VKOSPI, 5년 10개월 만에 최고치
○역대급 규모의 '빚투' 자금이 영향 미쳐
○"증시 변동성 커지는 시기인 만큼 주의해야"
■ 정부비축 양파 1.5만t  베트남, 대만, 일본에 수출…"수급안정 취지"
○양파 도매가격 전년比 27.6%↓
○시장격리 차원에서 수출 추진
○소비촉진 위해 40% 할인지원
그래픽 뉴스 : '코스피 5000시대' 명품 플렉스…백화점 3사 실적 날았다
결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○백화점 업계 '나홀로 호황' 중

○자산시장 호황에 따른 낙수효과 때문

○방한 외국인 증가도 실적에 기여

결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 차기 미 연준 의장도 로스쿨 출신… 금융권 수장 법률가시대
○차기 연준 의장에 케빈 워시 지명
○하버드대 로스쿨에 진학해 우등 졸업
○법률 전문가 대신 월가에서 경력 쌓아
☞기사보기:  https://m.asiae.co.kr/article/2026020415462120975
■ 웹마스터, 웹툰, 바리스타…경제 자립으로 재범 끊는다
○법무부, 수형자 직업훈련 강화 중
○정보통신·웹툰 등 직업훈련 종류 다양
○출소 후 창업과 취업, 전문직 진출도
☞기사보기:  https://m.asiae.co.kr/article/2026020415462725589
■ 대륙아주·LKB평산도 '쿠팡 참전'
○쿠팡 단체소송에 중대형 로펌 가세
○소송 쟁점도 불공정 거래로 확대돼
○대륙아주·LKB평산 등 소송 당사자 모집
☞기사보기:  https://m.asiae.co.kr/article/2026020415464231517

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

00:00 미국 ISM 비제조업구매자지수(1월)

22:15 유로존 금리결정(2월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:45 유럽중앙은행 기자회견

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(2℃) ｜최고기온 : 8℃(1℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 나쁨
결국 나온 '강남 초급매'…다주택자 백기 들었나 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

"아들이 밖을 안 나가요"…출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기