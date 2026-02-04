공 날아가 여성 스태프 맞자 온몸 날려 '슬라이딩 사과'…"존중 느껴진다" 화제

니시다 유지, 연습 중 공 빗나가 스태프 맞혀

망설임 없이 코트에 몸 던져 사과

"리얼 하이큐 같다"…해외서도 화제

일본 남자 배구 올스타전에서 한 선수의 '사과 장면'이 온라인상에 빠르게 확산하며 화제를 모으고 있다. 경기장에서 발생한 실수에 이어진 극단적인 사과 방식이 웃음과 환호를 자아내며 전 세계 누리꾼들의 시선을 끌었다.

일본 배구 선수 니시다 유지가 스태프에게 공을 맞힌 직후 '슬라이딩 사과'를 하는 장면. 엑스(X·옛 트위터) 캡처 AD 원본보기 아이콘

2일 영국 가디언과 아베마 타임스 등 일본 현지 매체에 따르면 지난 1일 일본 고베시에서 열린 SV리그 남자부 올스타전 하프타임 연습 도중 오사카 블루테온 소속 니시다 유지(26)가 시도한 서브가 코스를 벗어나 코트 밖에 있던 여성 스태프를 맞혔다.

공이 스태프를 맞히는 순간, 니시다는 망설임 없이 그녀를 향해 달려갔다. 그는 코트 위에 그대로 몸을 던져 미끄러지며 바닥에 바짝 머리를 조아렸다. 일본에서 극도의 사과를 뜻하는 전통적 예법 '도게자(土下座)'를 연상시키는 이른바 '슬라이딩 사과'였다.

공을 맞은 스태프는 놀란 듯하다가 이내 웃으며 고개를 숙여 화답했고, 관중석에서도 웃음과 함께 박수가 터져 나왔다. 이후에도 니시다는 무릎을 꿇고 손바닥을 모은 채 여러 차례 고개를 숙이며 연신 허리를 굽혀 사과의 뜻을 표했다.

일본 배구 선수 니시다 유지가 스태프에게 공을 맞힌 직후 '슬라이딩 사과'를 하는 장면. 엑스(X·옛 트위터) 캡처 원본보기 아이콘

당시 일본 TV 해설자들은 이 장면을 두고 "마찰로 머리가 탈까 걱정된다", "갓 잡은 참치 같다"며 농담을 건네기도 했다.

해당 장면이 담긴 영상은 SNS를 통해 빠르게 퍼지며 조회 수가 수백만 회를 넘어섰다. 누리꾼 반응도 뜨거웠다. "머리는 아팠겠지만 분위기는 살렸다", "운동선수라 그런지 슬라이딩마저 완벽하다", "만화 '하이큐'의 한 장면 같다"는 댓글이 이어졌고, 해외 이용자들 사이에서도 "실수 이후의 태도가 더 인상적이다", "존중이 느껴진다"는 반응이 나왔다.

화제가 이어지자 니시다 본인도 SNS를 통해 소감을 전했다. 그는 "올스타전 정말 즐거웠다. 협력해주신 모든 분께 감사드린다"며 "컨트롤이 좋지 않아 여성 스태프에게 공을 맞히게 돼 죄송하다"고 적었다. 이어 "각국에서 이렇게 큰 반응이 있을 줄 몰라 놀랐지만, 앞으로도 현실에 발을 붙이고 조금씩 앞으로 나아가겠다"고 밝혔다.

니시다는 일본 남자 배구 대표팀의 핵심 공격수로, 이날 올스타전에서도 팀을 승리로 이끌며 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 현지 언론은 이 장면을 두고 "경기 중 벌어진 작은 해프닝이 선수의 매력을 각인시킨 순간"이라며, 경기 밖에서 벌어진 뜻밖의 명장면으로 기억될 것이라고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>