본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

진보 진영 경남교육감 후보 단일화, 3월 30일 확정

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.04 21:06

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남교육청. 이세령 기자

경남교육청. 이세령 기자

AD
원본보기 아이콘

6·3 지방선거를 119일 앞둔 가운데 진보 진영 경남교육감 후보 단일화 추진 기구인 '좋은교육감만들기경남시민연대'가 오는 3월 30일까지 단일화를 마치기로 했다.


시민연대는 "운영위원회에서 단일화 완료일을 결정했고 각 출마예정자에게 이를 수용한다는 답변을 모두 받았다"라고 4일 밝혔다.

시민연대는 앞서 지난해 12월 출범 당시 예비후보 등록 시작일인 이달 3일 단일 후보를 선출하겠다고 했으나 단일화 방식과 시기 등을 두고 출마예정자들과 합의를 이루지 못해 지연됐다.


시민연대 단일화 진행 방식은 ▲민주노총 조합원 직접 투표 ▲선거인단 투표 ▲여론조사 등 3가지를 기본으로 진행된다.


각 방법의 반영 비율은 차후 논의해 결정되며 출마예정자들이 공동으로 추가 또는 삭제를 요청하면 조정될 수 있다.

구체적인 단일화 방식은 설 연휴 전인 오는 13일까지 출마예정자 측 대리인과 시민연대 공동집행위원장으로 구성된 단일화 논의기구에서 합의로 확정된다.


시민연대는 단일화 완료 시기인 3월 30일 전까지는 온라인 정책토론회, 정책협약서 작성 등을 이어갈 계획이다.


시민연대 단일화 과정에는 김준식 전 지수중학교 교장, 송영기 포럼, 사람과 교육 대표, 전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 참여한다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기