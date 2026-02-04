출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

뜨거운 커피 종이컵에 담아 마시는 행위

고온 노출 15분 만에 미세플라스틱 수만개

뜨거운 커피나 차를 종이컵에 담아 마시는 일상적인 행동이 미세·나노플라스틱 노출로 이어질 수 있다는 우려가 잇따라 제기되고 있다. 종이컵이 플라스틱 컵보다 상대적으로 안전하다는 인식과 달리 고온의 음료가 컵 내부 코팅층을 손상시키면서 미세플라스틱이 음료로 유입될 수 있다는 지적이다.

기사 이해를 돕기 위한 뜨거운 음료가 담긴 종이컵 이미지. 펙셀스 AD 원본보기 아이콘

인도 공과대학교(IIT) 연구팀이 해외 환경 전문 학술지 '저널 오브 해저더스 머티리얼스'에 발표한 연구에 따르면 85~90도의 뜨거운 액체를 종이컵에 붓고 15분간 그대로 두자 종이컵 안쪽에 코팅된 얇은 폴리에틸렌(PE) 막이 열에 의해 훼손되면서 미세플라스틱을 방출하는 것으로 나타났다.

실험에 따르면 음료 100㎖당 평균 약 2만5000개의 미세플라스틱이 검출됐다. 육안으로 확인하기 어려운 나노 단위 플라스틱 입자는 약 102억개가 음료에 섞인 것으로 분석됐다. 뜨거운 믹스커피 한 잔만으로도 상당량의 미세·나노플라스틱을 함께 섭취할 수 있다는 의미다.

종이처럼 보이지만 내부는 플라스틱 코팅

종이컵은 액체가 스며드는 것을 막기 위해 내부에 플라스틱 코팅층을 입힌다. 겉보기에는 종이 재질로 보이지만 연구진은 고온의 액체에 노출될수록 이 코팅층이 비교적 쉽게 손상된다고 설명했다. 이 과정에서 미세플라스틱뿐 아니라 이온 성분과 불소, 황산염 등 일부 화학물질과 중금속 성분도 함께 검출됐다.

방출된 미세·나노플라스틱은 입자 크기가 매우 작아 체내로 흡수될 가능성이 크다. 일부 입자는 혈관을 따라 이동해 장기 깊숙한 곳까지 도달할 수 있으며 장기적으로는 면역 체계를 교란하거나 호르몬 이상을 유발할 가능성도 제기되고 있다.

뜨거운 음료는 스테인리스·유리 등 다회용 컵 권고

영국 매체 더 인디펜던트 역시 최근 종이컵을 포함한 테이크아웃 커피 컵이 미세플라스틱 노출의 원인이 될 수 있다고 보도했다. 보도에 따르면 호주 브리즈번 지역에서 수거한 일회용 컵 400개를 대상으로 실험한 결과, 플라스틱 코팅 종이컵의 방출량은 순수 플라스틱 컵보다 적었으나 두 종류의 컵 모두에서 미세플라스틱이 검출된 것으로 나타났다.

전 세계적으로 매년 수천억 개의 일회용 커피컵이 사용되고 있는 만큼 종이컵 역시 미세플라스틱 노출에서 완전히 자유롭다고 보기는 어렵다는 지적이다. 종이컵이 플라스틱 컵의 안전한 대안이라는 인식 자체가 잘못됐다는 것이다.

전문가들은 뜨거운 음료를 마실 때는 스테인리스나 유리, 세라믹 재질의 다회용 컵을 사용하는 것이 가장 바람직하다고 조언한다. 부득이하게 일회용 컵을 사용할 경우에는 가능한 짧은 시간 안에 음료를 섭취하거나 끓는 음료를 바로 컵에 붓기보다는 온도를 약간 낮춘 뒤 담는 것만으로도 플라스틱 코팅층에 가해지는 물리적 스트레스를 줄여 노출을 낮출 수 있다고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>