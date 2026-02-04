디즈니+ '운명전쟁49' 11일 공개…박나래 분량 편집 없다

"서바이벌, 통편집하면 흐름 깨져 불가피"

홍보물선 모습 감춰…마케팅서 철저히 배제

디즈니+는 오는 11일 공개하는 오리지널 예능 '운명전쟁49'에서 개그우먼 박나래의 출연 분량을 편집 없이 내보내기로 했다고 4일 밝혔다.

제작진이 무편집을 결정한 배경은 프로그램의 특성 때문이다. '운명전쟁49'는 운명술사 49인이 경쟁하는 서바이벌 예능이다. 디즈니+ 측은 "다수의 출연자가 얽혀있는 서바이벌 구조상 특정 인물을 들어내면 이야기 흐름이 깨진다"며 "박나래는 여러 패널 중 한 명으로 참여한 만큼 전체적인 흐름을 위해 편집하지 않기로 했다"고 설명했다.

박나래는 지난해 말 매니저 갑질과 불법 의료행위 의혹으로 활동을 전면 중단한 상태다. 제작진은 이미 촬영을 마치고 후반작업 중이던 상황에서 돌발 악재를 만났다. 하지만 통편집이나 모자이크 처리는 프로그램의 완성도를 해칠 수 있어, 결국 '무편집 공개'라는 고육지책을 택했다.

대신 홍보에서는 철저히 '박나래 지우기'에 나섰다. 이날 공개된 예고편과 포스터, 스틸컷 어디에서도 박나래의 모습은 찾아볼 수 없다. 전현무, 박하선 등 다른 패널들이 전면에 나선 것과 대조적이다. 본편에서는 흐름상 등장시키되, 대중에게 노출되는 광고에서는 배제해 논란을 피하겠다는 '투 트랙' 전략이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>