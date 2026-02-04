"비싸다" 불만에 가격 내린다는 펩시코…위고비도 원인?

레이즈·도리토스·치토스 등 최대 15% 인하

물가 부담에 슈퍼볼 앞두고 조정…위고비 여파도

미국 글로벌 식음료 기업 펩시코가 주요 스낵 제품 가격을 최대 15%까지 인하하기로 했다. 소비자들의 체감 물가 부담이 커진 데다 대형 스포츠 이벤트를 앞두고 수요 회복을 노린 조치로 해석된다.

3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 펩시코는 감자칩 브랜드 '레이즈'를 비롯해 '도리토스', '치토스' 등 일부 스낵 제품의 가격을 최대 15% 낮출 계획이라고 밝혔다.

이번 가격 인하는 스낵 소비가 크게 늘어나는 슈퍼볼을 앞두고 발표됐다. 회사 측은 가격 인하 이후에도 제품의 포장 크기와 성분, 맛은 기존과 동일하게 유지하겠다고 설명했다. 다만 최종 소비자 판매 가격은 각 소매업체가 결정하게 된다.

가격 조정의 핵심 배경으로는 소비자가 감당할 수 있는 지출 여력인 이른바 '어포더빌리티(affordability)'가 거론됐다. 라몬 라구아르타 펩시코 최고경영자(CEO)는 저소득층과 중산층 소비자들이 구매를 망설이는 가장 큰 요인으로 이러한 가격부담을 지목했다.

레이철 페르디난도 '펩시코 푸즈 미국' CEO도 성명을 통해 "지난 1년간 소비자들의 목소리에 귀 기울여 왔다"며 "소비자들이 경제적 압박을 느끼고 있다고 말했다"고 전했다.

WSJ은 펩시코가 제품 가격이 지나치게 비싸다는 소비자 불만 이메일이 잇따르자 가격 조정에 나섰다고 보도했다. 코로나19 팬데믹 이후 식품업체들이 다수 품목의 가격을 지속적으로 인상해 온 점도 소비자 반발을 키운 배경이라고 덧붙였다.

여기에 비만 치료제 확산 역시 식품업계에는 부담 요인으로 거론된다. 식욕 억제 효과를 지닌 체중 감량 치료제 이용이 늘면서 스낵과 탄산음료 수요를 어떻게 유지할지가 주요 과제가 됐다는 분석이다.

영국 BBC는 위고비, 오젬픽 등 GLP-1 계열 비만 치료제의 인기가 높아지면서 식품기업들이 변화하는 소비자 식습관에 대응하기 위한 전략 마련에 나서고 있다고 전했다.





