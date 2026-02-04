본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

검찰, 대장동 민간업자 3인 재산 압류 착수

서믿음기자

입력2026.02.04 17:59

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1심 유죄 김만배·정민용·유동규 재산압류 착수

검찰이 대장동 개발 비리 사건 1심에서 유죄를 선고받은 민간업자들의 재산에 대한 압류 절차에 착수했다.

휘날리는 중앙지검 앞 깃발. 연합뉴스 제공

휘날리는 중앙지검 앞 깃발. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지검은 4일 대장동 개발 비리 사건 피고인인 김만배·정민용·유동규 씨에 대해 1심 추징금 선고가 내려짐에 따라 이들 명의의 외제 차량과 각종 채권 등을 압류하기 시작했다고 밝혔다.


검찰은 범죄수익을 신속히 환수하기 위해 기존 몰수·추징보전 조치와는 별도로, 재판 확정 이전이라도 집행이 가능한 법원의 가납 명령을 근거로 이번 압류를 진행했다고 설명했다.

앞서 검찰은 김 씨에 대해 범죄수익으로 판단한 1250억원에 대해 추징보전 조치를 했으나, 법원은 지난해 11월 1심 판결에서 업무상 배임 부분 428억원과 청탁금지법 위반 부분 165만원에 대해서만 추징을 명령했다. 이에 김 씨는 기존 몰수·추징보전 처분에 대해 취소를 요청하는 신청서를 법원에 제출한 상태다.


유동규 씨는 1심에서 업무상 배임 관련 5억원과 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 관련 3억원 등 총 8억원의 추징금을 선고받았다. 정민용 씨는 특가법상 뇌물 혐의와 관련해 37억2000만원의 추징금을 선고받았다.


검찰은 이들에게 두 차례에 걸쳐 추징금 가납을 독촉했으나 기한 내 납부가 이뤄지지 않자, 지난 2일 강제집행 예고장을 발송했고 이날 본격적인 압류 조치에 들어갔다.

대장동 사업을 처음 추진한 남욱 변호사와 정영학 회계사에 대해서는 1심에서 추징금이 선고되지 않았다.


검찰은 "대장동 개발 비리 사건과 관련한 범죄수익 환수에 부족함이 없도록 가능한 모든 법적 대응을 이어가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기