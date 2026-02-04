한성숙 장관 보유 주택 중 2채 매각 추진…"모친 사는 곳 팔기 어려워"

"모친 거주 중인 송파구 아파트 매각 어려워"

한성숙 중소벤처기업부 장관이 보유 주택 4채 가운데 2채를 매각하기 위해 시도 중인 것으로 알려졌다. 다만, 본인과 모친이 거주하고 있는 나머지 2채는 현실적으로 매각하기 어렵다는 입장인 것으로 전해졌다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 발언을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

4일 한 장관은 중기부 대변인실을 통해 "매각을 위해 노력하고 있으나, 매물이 지방 소재 주택과 오피스텔이라 거래 부진으로 매매가 이뤄지지 않고 있다"고 밝혔다.

정부공직자윤리위원회 '2026 공직자 수시 재산등록현황'에 따르면 한 장관은 서울 송파구 아파트(27억3982만원), 강남구 역삼동 오피스텔(20억 7463만원), 종로구 삼청동 단독주택(15억원), 경기 양평군 단독주택(6억3000만원) 등 본인 소유 건물 4채를 보유 중이다.

이 가운데 서울 강남구 오피스텔과 경기 양평군 단독주택을 매물로 내놨으나 아직 거래되지 않았고, 본인과 모친이 각각 거주 중인 서울 종로구 삼청동 단독주택과 송파구 아파트는 현실적으로 매각하기 어려워 보유 중이라는 입장이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>