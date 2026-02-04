본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한성숙 장관 보유 주택 중 2채 매각 추진…"모친 사는 곳 팔기 어려워"

이서희기자

입력2026.02.04 17:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"모친 거주 중인 송파구 아파트 매각 어려워"

한성숙 중소벤처기업부 장관이 보유 주택 4채 가운데 2채를 매각하기 위해 시도 중인 것으로 알려졌다. 다만, 본인과 모친이 거주하고 있는 나머지 2채는 현실적으로 매각하기 어렵다는 입장인 것으로 전해졌다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 발언을 하고 있다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 발언을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

4일 한 장관은 중기부 대변인실을 통해 "매각을 위해 노력하고 있으나, 매물이 지방 소재 주택과 오피스텔이라 거래 부진으로 매매가 이뤄지지 않고 있다"고 밝혔다.


정부공직자윤리위원회 '2026 공직자 수시 재산등록현황'에 따르면 한 장관은 서울 송파구 아파트(27억3982만원), 강남구 역삼동 오피스텔(20억 7463만원), 종로구 삼청동 단독주택(15억원), 경기 양평군 단독주택(6억3000만원) 등 본인 소유 건물 4채를 보유 중이다.

이 가운데 서울 강남구 오피스텔과 경기 양평군 단독주택을 매물로 내놨으나 아직 거래되지 않았고, 본인과 모친이 각각 거주 중인 서울 종로구 삼청동 단독주택과 송파구 아파트는 현실적으로 매각하기 어려워 보유 중이라는 입장이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기