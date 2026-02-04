요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

사상 최대 실적 SK하이닉스

성과급 2964% 쏜다

초과이익분배금 지급률 2964% 확정

PS 상한 폐지 첫 적용

연봉 1억원이면 1억4820만원

영업이익 47조원 기반 역대 최대 성과급

사상 최대 실적을 기록한 SK하이닉스가 구성원에게 역대 최고 수준의 성과급을 지급하며 보상 체계를 한 단계 끌어올렸다.

4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 초과이익분배금(PS) 지급률을 2964%로 확정했다. 지급일은 오는 5일이다. 이는 기본급의 약 29.6배에 해당하는 수준으로, 연봉이 1억원일 경우 약 1억4820만원의 성과급을 받게 된다.

업계 최고 수준의 보상을 통해 반도체 핵심 인력을 안정적으로 확보하고, 인재 유출을 차단해 경쟁 우위를 지속하겠다는 전략으로 풀이된다.

PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용해 연 1회 지급되는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다. 올해 지급분부터는 지난해 하반기 노사 협의를 통해 새롭게 마련된 지급 기준이 적용됐다.

새 기준은 기존에 최대 1000%로 설정돼 있던 PS 상한선을 폐지하고, 전년도 영업이익의 10% 전액을 재원으로 활용하는 것이 핵심이다. 회사는 해당 기준을 향후 10년간 유지하기로 했다.

개인별 성과급 산정 금액 가운데 80%는 지급 시점에 일괄 지급되며, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 이연 지급된다. 이는 글로벌 주요 반도체 기업들의 장기 인센티브 구조와 유사한 방식이다. 실제로 파운드리 업계 1위인 대만 TSMC 역시 당해연도 영업이익의 약 10%를 성과급 재원으로 활용하고 있다.

업계에서는 이번 성과급 체계 개편이 이공계 인재 유출과 의대 쏠림 현상을 완화하는 계기가 될 수 있다는 평가도 나온다. 반도체 산업의 장기 경쟁력 확보 측면에서 의미 있는 시도라는 분석이다.

SK하이닉스 관계자는 "AI 반도체 경쟁이 본격화되면서 설비 투자뿐 아니라 핵심 인재 확보와 유지가 경쟁력의 핵심 요소로 부상했다"며 "차별화된 보상 체계를 통해 우수 인재를 지키고 글로벌 인재를 유치해 장기적인 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록하며 역대 최대 실적을 냈다. 이에 따라 PS 재원으로 활용되는 영업이익 규모는 약 4조7000억원으로 추산된다. 다만 올해 PS 산정 과정에서는 낸드 자회사 솔리다임의 영업이익이 제외돼 실제 재원은 약 4조5000억원 수준이 될 것으로 보인다.

앞서 SK하이닉스는 지난해 지급분 기준으로 PS 1000%와 특별성과급 500%를 합쳐 총 1500%의 성과급을 지급한 바 있다. 올해는 실적 개선과 제도 개편이 맞물리며 성과급 규모가 두 배 가까이 확대됐다.

이와 함께 SK하이닉스는 PS의 일부를 자사주로 선택할 수 있도록 하는 주주참여 프로그램도 운영 중이다. 최대 50%까지 자사주로 수령할 수 있으며, 1년 보유 시 매입 금액의 15%를 현금으로 추가 지급한다. PS를 퇴직연금 확정기여(DC)형으로 적립할 수 있는 제도 도입도 추진하고 있다.

한편 회사는 지난달 30일 지난해 하반기분 생산성 격려금(PI)을 최대치인 기본급의 150% 수준으로 지급했다. PI는 반기별 목표 생산량 달성 시 지급되는 인센티브다. 상반기 지급분까지 합산하면 지난해 실적을 기준으로 산정된 전체 성과급은 총 3264%에 달한다.

증권가에서는 SK하이닉스가 올해도 사상 최대 실적 흐름을 이어갈 것으로 보고 있다. 엔비디아 등 주요 고객사를 대상으로 HBM3E(5세대)에 이어 HBM4(6세대) 공급 확대가 예상되며, 연간 영업이익이 100조원에서 130조원에 이를 수 있다는 전망도 나온다.





