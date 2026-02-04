본문 바로가기
여야, 대미투자특별법 특위 16명 구성…위원장에 국민의힘

서믿음기자

입력2026.02.04 17:42

여야가 대미투자특별법 처리를 위한 국회 특별위원회를 구성하기로 합의했다.

4일 국회에서 여야 원내지도부는가 협상 끝에 대미투자특별법 특위 구성에 합의해 합의문에 서명한 뒤 공개하고 있다. (왼쪽부터) 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표, 송언석 원내대표, 더불어민주당 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표. 연합뉴스 제공

4일 국회에서 여야 원내지도부는가 협상 끝에 대미투자특별법 특위 구성에 합의해 합의문에 서명한 뒤 공개하고 있다. (왼쪽부터) 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표, 송언석 원내대표, 더불어민주당 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표. 연합뉴스 제공

더불어민주당 한병도 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 4일 국회에서 회동을 가진 뒤 이 같은 합의 내용을 기자들에게 밝혔다.


특별위원회는 모두 16명으로 구성되며, 위원장은 국민의힘이 맡기로 했다. 위원 구성은 민주당 8명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 1명으로 하되, 정무위원회와 재정경제기획위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 위원을 각각 1명 이상 포함하기로 했다.

특위 활동 기간은 1개월로 정했다.

여야는 이러한 특위 구성을 위한 결의안을 오는 9일 대정부질문 일정에 맞춰 열리는 국회 본회의에서 의결할 계획이다.


대미투자특별법은 한미 간 관세 합의 양해각서(MOU) 체결에 따라 지난해 11월 발의된 법안으로, 대미 투자 확대를 위한 투자기금 설치 등의 내용을 담고 있다.


한편 여야는 오는 12일 국회 본회의를 열어 상호 합의한 법안을 처리하기로 했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
