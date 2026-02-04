화순군 미디어공작소, '현장으로 찾아가는 밀착형 미디어 교육' 운영

스마트폰 사진·영상 편집 실습 중심

전남 화순군은 오는 4월까지 관내 13개 읍·면 군민을 대상으로 '찾아가는 미디어공작소 교육'을 운영한다고 밝혔다.

이번 교육은 화순군 청년센터 내에 있는 미디어공작소가 주관해, 희망자가 소그룹을 이뤄 신청하면 원하는 장소로 직접 찾아가는 방식으로 운영된다. 고정된 교육 공간을 벗어나 현장 중심으로 운영함으로써 군민들의 접근성과 참여도를 높인 것이 특징이다.

교육 신청은 관할 읍·면 행정복지센터 또는 화순군 청년센터 미디어공작소를 통해 가능하며, 사전 신청 후 일정 협의를 거쳐 교육 일정이 확정된다.

교육 과정은 개인 스마트폰을 활용해 캡컷(CapCut) 편집 프로그램으로 사진을 영상으로 제작해 보는 실습 중심으로 구성되며, 미디어 제작 경험이 없는 군민도 쉽게 따라 할 수 있도록 단계별 교육으로 진행된다.

특히 군 홍보와 지역 행사 및 농산물 홍보 등 실생활에 바로 활용할 수 있는 콘텐츠 제작에 초점을 맞췄으며, 소그룹 맞춤형 실습으로 참여자들이 필요한 주제로 영상을 제작하며 미디어 활용 능력을 높일 수 있도록 했다.

조미화 인구청년정책과장은 "현장 중심 교육을 통해 군민들이 미디어 제작에 보다 친숙하게 다가가고, 일상 속 미디어를 적극 활용할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편 화순군은 현장 밀착형 소그룹 교육을 통해 군민들의 미디어 활용 역량을 강화하고, 주민 스스로 지역과 농산물을 알릴 수 있는 실질적인 홍보 능력을 키울 수 있도록 적극 지원할 방침이다. 교육 이후에는 만족도 조사를 진행해 향후 교육 운영에 반영할 계획이다.





