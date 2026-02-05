[이 책 어때]프롬프트보다 중요한 것은 '질문의 품격'

AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블

생성형 AI 시대에 제대로 읽고 생각하고 쓰는 법 [개념·기초 편]

생각과 쓰기를 혁명적으로 바꾸는 업무 바이블

"요약해 줘"에서 멈춘 사고를 다시 움직이게 하는 책

생성형 AI는 이제 묻지 않아도 답을 내놓는다. 긴 보고서를 던지면 요약이 돌아오고, 생각이 정리되지 않은 상태에서도 그럴듯한 문장이 완성된다. 일은 빨라졌다. 대신 읽는 시간은 줄었고, 생각이 길게 이어지는 순간도 드물어졌다. 무엇을 이해했고, 어디까지 판단했는지는 모호해진 채 결과만 남는다.

'AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블'은 AI를 더 잘 쓰는 법을 말하기보다, 우리가 이미 잃어버린 감각부터 돌아보고, AI와 함께 사고의 흐름을 끝까지 가져가는 방식에 주목한다. 구글 제미나이 생성 이미지 AD 원본보기 아이콘

'AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블'은 이 익숙한 풍경 앞에서 멈춰 서는 책이다. AI를 더 잘 쓰는 법을 말하기보다, 우리가 이미 잃어버린 감각부터 돌아본다. 읽고 생각하고 쓰는 일은 여전히 인간의 몫인데, 우리는 그 과정을 너무 쉽게 건너뛰고 있는 건 아닐까. 저자들은 기술의 성능보다 사고가 생략되는 순간에 주목한다.

이 책이 제안하는 'AI 증강 독해'와 'AI 드리블링'은 도구의 이름이 아니라 태도의 문제에 가깝다. AI에게 일을 맡기는 방식이 아니라, AI와 함께 사고의 흐름을 끝까지 가져가는 방식이다. 질문을 던지고, 답을 받고, 다시 질문하는 과정 속에서 생각은 비로소 자리를 잡는다. 이 책은 그 과정을 다시 복원하려는 시도처럼 읽힌다.

이 책이 다루는 문제는 기술이 아니다. 기술은 이미 충분히 앞서 있다. 문제는 우리가 그 기술을 대하는 태도다. AI는 점점 더 많은 일을 대신해 주는데, 그럴수록 인간의 판단은 앞이 아니라 중간에서 멈춘다. 요약된 문장, 정리된 표, 그럴듯한 결론은 있지만, 그 사이의 망설임과 검토는 사라진다. 저자들은 바로 그 공백을 문제로 삼는다.

'AI 증강 독해'라는 표현은 그래서 요약의 반대편에 서 있다. 글을 줄이는 기술이 아니라, 글을 다시 읽게 만드는 방식이다. 무엇이 핵심인지, 어디에서 논리가 건너뛰어졌는지, 어떤 전제가 숨겨져 있는지를 AI의 분석을 통해 다시 확인한다. 빠르게 넘어가는 대신, 멈춰서 구조를 들여다본다. 독해를 효율의 문제가 아니라 사고의 문제로 되돌리는 시도다.

AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블. 사진 성안당 원본보기 아이콘

'AI 드리블링' 역시 같은 방향을 가리킨다. 질문 하나로 답을 얻는 대신, 질문과 질문 사이를 인간이 직접 잇는다. AI는 길을 안내하지만, 어디로 갈지는 사람이 정한다. 생각이 엉키는 지점에서 다시 묻고, 답이 어긋나면 방향을 바꾼다. 이 과정에서 글은 단순한 결과물이 아니라, 사고의 흔적이 된다.

이 책이 흥미로운 이유는 AI를 통해 일을 줄이자고 말하지 않기 때문이다. 오히려 일이 더 복잡해질 수 있다고 말한다. 읽고, 비교하고, 판단하는 과정이 다시 늘어난다. 다만 그 복잡함은 쓸모없는 반복이 아니라, 사고가 작동하는 시간에 가깝다. 저자들은 이 시간을 '비효율'로 보지 않는다. AI 시대에도 여전히 인간에게 필요한 시간이라고 본다.

그래서 'AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블'은 사용 설명서처럼 읽히지 않는다. 필요한 장을 골라 바로 써볼 수도 있지만, 책 전체를 관통하는 질문은 하나다. "우리는 지금 AI 앞에서 얼마나 생각하고 있는가" 이 책은 그 질문을 독자에게 되돌려준다.

AI는 점점 더 많은 답을 내놓는다. 그러나 어떤 답을 받아들일지, 어디에서 멈출지는 여전히 인간의 몫이다. 이 책은 그 선택의 자리를 다시 만들어 주려는 시도다. 기술이 아니라, 사고의 주도권을 이야기하는 책으로 읽힌다.

AI 증강 독해와 AI 드리블링 바이블 | 나준호·성낙원·이하영 지음 | 성안당 | 496쪽| 2만5000원





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>