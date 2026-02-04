본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

與, 장동혁 "쌀값 상승은 물가 탓" 발언에 "정상가격 회복한 것"

지혜진기자

입력2026.02.04 17:13

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문금주 원내대변인 서면브리핑
"쌀값 희생양 삼아...무책임한 행태"

더불어민주당은 4일 장동혁 국민의힘 대표가 교섭단체 대표연설에서 쌀값 상승의 원인을 물가 상승 때문이라고 짚은 데 대해 "최근 쌀값은 급등이나 이상 현상이 아니라 2021년 6월 80kg 기준 22만1572원이었던 쌀값이 최근 이전 수준으로 회복된 것"이라고 반박했다.


문금주 더불어민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "수년간 생산비에도 미치지 못했던 비정상적인 상태에서 벗어나 정상적인 가격 수준을 되찾는 과정"이라며 "이러한 맥락을 외면한 채 쌀값을 물가상승의 주범으로 지목하는 것은 명백한 사실 왜곡"이라고 지적했다.

문금주 더불어민주당 원내대변인. 연합뉴스

문금주 더불어민주당 원내대변인. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 "그동안 쌀값 폭락으로 농민들은 오랜 기간 생존의 위기에 내몰려 왔고, 농업을 포기하는 농가가 속출해 왔다. 그 결과 농촌 공동화는 심화했고 국가 식량안보의 기반 역시 흔들려 왔다"며 "이러한 현실 앞에서 쌀값 회복을 문제 삼는 발언은 농민의 고통을 외면한 채 책임을 떠넘기는 정치 공세에 불과하다"고 말했다.

문 원내대변인은 "쌀은 단순한 시장 상품이 아니다. 국민 식생활의 기본이자 국가가 책임져야 할 식량안보의 핵심 자산"이라며 "그런데도 쌀값을 희생양 삼아 물가 불안을 설명하려는 시도는 농민과 식량안보를 정치적 계산에 내맡긴 무책임하고 위험한 발상"이라고 꼬집었다.


그는 "정치가 해야 할 일은 농민과 국민을 갈라치기 하는 것이 아니다"며 "쌀값 안정은 농민의 생존을 위한 최소한의 조건이며, 물가 안정은 정부와 정치권이 구조적 해법으로 풀어야 할 과제"라고 짚었다.


그러면서 "장 대표의 발언에는 물가 안정을 위한 정확한 진단도, 실질적인 대안도 보이지 않는다"며 "장동혁 대표는 물가상승의 원인을 쌀값 회복에 떠넘기는 무책임한 행태를 즉각 중단할 것을 촉구한다"고 했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기